Det ble snakket mye om datamaskinen under VM-kampen mot Fabiano Caruana i november i fjor, men først nå har sjakkentusiaster over hele verden fått se hvilken betydning det har.

– Magnus Carlsen er på sitt beste noensinne, og det er på grunn av denne computeren.

Det slår Leontxo García fast, den spanske sjakkeksperten som har fulgt Carlsen i en årrekke. Han var en av dem som var kritiske til Carlsen under VM i fjor, da han hadde noen svake partier under VM-kampen mot Caruana.

– En revolusjon

Etter VM-kampen i november begynte flere og flere spillere i verdenstoppen å ta i bruk Alpha Zero. Den har sett sjakken fra en helt spesiell vinkel.

– Den har produsert en slags revolusjon i sjakken, sier García.

EKSPERT: Leontxo García jobber for spanske El País. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Denne revolusjonen går ut på at spillere gir fra seg en brikke tidlig i spillet for å få egne brikker i bedre posisjon på brettet. På sjakkspråket kaller de det «å ofre materiell for å få en dynamisk stilling».

– Magnus har lært masse fra maskinen. Partiene nå er mye mer interessante enn for noen år siden, og det er fantastisk for sjakken, sier García.

«Alpha Zero-bonden»

Flere ganger i VM spilte Magnus Carlsen h-bonden fram tidlig. Dette er et av trekkene som har kommet etter computerens nye analyser. I NRKs studio ble den ofte omtalt som «Alpha Zero-trekket». Selv erkjenner han at han har brukt datamaskinen mye, særlig tidlig i år.

– Jeg tror den har vært viktig for veldig mange. Det er interessant å se partiene og se hva man kan lære av det. For meg er det ikke slik at jeg prøver å spille som den. Jeg spiller i stor grad som før, kanskje med noen nye åpningsideer og sånt, sier Carlsen.

Pappa Henrik Carlsen mener at Peter Heine Nielsen skal ha mye av æren for Carlsens fremgang, og kommer samtidig med en oppsiktsvekkende opplysning om sønnens forhold til den nye «supercomputeren».

– Det er første gang han har opplevd å bli inspirert av programmer. Han lærer av det, sier Henrik Carlsen til NRK.

For der tidligere datamaskiner er laget av mennesker, er Alpha Zero selvlært. Den har lært seg å spille sjakk etter å ha spilt titusenvis av partier mot seg selv. Datamaskinen lærer etter hvert parti, og ble på kort tid sterkere enn Stockfish, som lenge var den desidert sterkeste datamaskinen.

Hva som skjer når Magnus Carlsen, som allerede er verdens beste sjakkspiller, tar til seg kunstig intelligens, fikk vi se i 2019. 107 langsjakkpartier uten tap. Og som Carlsen selv sier:

– Mitt beste sjakkår noensinne.

TO POKALER: Magnus Carlsens smil og medaljefangst i Moskva oppsummerer 2019 godt. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Hvorfor?

Ekspert Leontxo García forteller hvorfor han har blitt så mye bedre.

– Han er mye mer selvsikker på grunn av datamaskinen. Dens måte å spille sjakk overbeviser Carlsen om hvordan han kan spille. I fjor var han ikke modig nok for det, det ville vært en enorm risiko. Når forstår han at det er bra, så han tar mye større risiko enn før, forklarer han.

Også Maxime Vachier-Lagrave, sekundant for Carlsen i 2016, påpeker det. Han sier at han har hatt ideer om trekk og åpninger, men har ikke fått bevist hvorfor de er gode før datamaskinens partier ble offentliggjort.

– Det har endret mye, særlig i åpningen og i midtspillet. Vi blir sterkere spillere på grunn av det, sier Vachier-Lagrave, som selv begynte å bruke programmet rundt starten av 2019.

García mener Carlsen er spilleren som i størst grad har klart å adoptere Alpha Zeros ideer.

– Han var den beste uten, og nå er han en enda mer suveren ener, sier han.