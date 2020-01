Nok ein siger for Marius Lindvik:– Verkar som ein av dei beste i verda

Det kom to nordmenn på pallen da Marius Lindvik tok sigeren i Innsbruck. Daniel-André Tande hoppa seg opp til ein tredjeplass. Sigeren var Norge sin 49 individuelle siger i hoppveka.

– Det er heilt sjukt å vinne to på rad. Det hadde eg aldri sett for meg, seier Lindvik.

Blant verdas beste

Landslagstrenar Alexander Stöckl er mektig imponert over mannen frå Rælingen.

– Lindvik er spesiell, det må eg seie. For augeblikket verkar det som at han er ein av dei beste i verda. I tillegg er Tande på pallen. Det er ein kjempeopptur for han. Det blei ein veldig fin dag i Innsbruck, seier Stöckl og smiler.

SPESIELL: Alexander Stöckl gratulerer Marius Lindvik med nok ein siger i hoppveka. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Etter dagens renn så er Lindvik no forbi Ryoyu Kobayashi og Karl Geiger i samandraget. Han er 9,1 poeng bak Dawid Kubacki som er i leiinga.

– Det er eit lite stykke opp, men eg skal nok gi han ein solid fight i Bischofshofen også. Det skal bli spennande, seier Lindvik.

– Det er heilt rått det han held på med om dagen. Det er så utruleg herleg å sjå på. Eg trur Geiger og Kubacki skal slite med å halde han i taumane i Bischofshofen, seier lagkamerat Tande.

God laginnsats

Det var ikkje berre Lindvik som leverte godt for Norge. Johann André Forfang låg på tredjeplass etter første omgang. I finaleomgangen hoppa han 120,5 meter og blei til slutt nummer sju.

For Daniel-André Tande gjekk det andre vegen. Han låg på 12.-plass etter førsteomgang, men eit andrehopp på 131 meter, som var omgangens lengste hopp, heldt til ein svært sterk tredjeplass.

– Tande har slite med å stabilisere seg på det nivået, men her kliner han til. Han viser at han er blant verdas beste skihopparar, seier Remen Evensen.

TO NORDMENN: Pallen frå v. polske Dawid Kubacki, Marius Lindvik og Daniel-André Tande etter hopprennet i Bergiselbakken i Innsbruck Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Dette var heilt rått. Det er så fantastisk herleg å stå på pallen, seier Tande.

No ventar siste renn i Bischofshofen på måndag, og Lindvik har med dei to sigrane kjempa seg inn i kampen om samanlagdsigeren.

– Dette blir ein av de mest spennande avslutningane på hoppveka eg har vore borte i på lang, lang tid, seier hoppekspert Johann Remen Evensen.