Noen har ikke snakket sammen

Magnus Carlsen slo tilbake etter tabbestart og vant Champions Chess-turnering

Magnus Carlsen fikk juling av Alireza Firouzja i den første storfinalen i årets Champions Chess Tour, men slo kraftig tilbake og sikret seg turneringsseieren.

Siden Firouzja kom fra taperrunden, måtte han slå Carlsen to ganger for å vinne hele turneringen. Carlsen trengte bare å vinne en kamp for å være turneringsvinner.

Firouzja vant de to første hurtigsjakkpartiene og trengte dermed bare en remis på de to neste for å vinne første kamp. Carlsen slo tilbake ved å vinne med hvite brikker, men med remis i fjerde parti avgjorde Firouzja.

I siste og avgjørende finale spilles det best av to partier. Oppildnet av sin suksess spilte Firouzja litt for offensivt med svarte brikker i første parti og ble straffet av Carlsen.

Nordmannen spilte seg sikkert til et veldig overtak både på brettet og på klokka, og Firouzja ga opp etter 48 trekk.

Dermed var det Carlsen som bare trengte remis. Firouzja spilte seg til et klart overtak og så en stund ut til å skulle tvinge fram armageddom, men Carlsen fant mottrekkene og utlignet stillingen. Til sist vant han også det partiet. (NTB)