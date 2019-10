Noen få minutter unna perfeksjon

Man kunne fint si at Ole Gunnar Solskjær trengte tre poeng mer enn noe annet i storkampen mot Liverpool i kveld.

Men prestasjonen laget hans leverte mot serielederne, kan fort vise seg å være verdt enda mer.

De siste dagene har engelsk presse spurt seg hva Solskjærs plan egentlig er. United har slitt tungt, og før helgen lå de på 12. plass, to poeng unna nedrykk, med én seier på syv ligakamper.

I dag ga United svar på tiltale. Selv om det kun ble ett poeng mot Liverpool, var dette en prestasjon som demonstrerte tælen, intensiteten og angrepsspillet Solskjær ønsker.

Det var også en prestasjon som stilte Solskjærs taktiske egenskaper i et godt lys.

Overraskende formasjon

For i 85 minutter så Solskjær ut til å ha spilt kortene sine på perfekt vis.

Og det mot en motstander som med seier på Old Trafford hadde ledet tabellen med åtte poeng og stått med 18 strake ligaseire.

Solskjær overrasket ved å bruke tre midtstoppere, to vingbacker, tre sentrale midtbanespillere og to spisser; 3-4-1-2. Siden Liverpool spilte 4-3-3, betydde det at United matchet gjestene mann for mann over hele banen.

Selv om Klopp gjorde endringer, klarte Solskjærs United å holde unna. Foto: Jon Super / AP

Solskjær ba nemlig sine vingbacker om å presse Liverpools backer, slik at de tre stopperne spilte direkte opp mot Liverpools tre angripere.

Enkelte vil kalle det dumdristig mot et så godt lag som Liverpool, selv om de røde manglet stjernespissen Mohamed Salah, som var skadet.

Men så kan man også si at Solskjær ikke hadde stort å tape.

To kjappe spisser

Såpass svake har United tross alt vært i det siste, at litt guts fremover bare skulle mangle. En av de mest negative kampene denne sesongen har ikke vært et tap, men en målløs poengdeling mot AZ Alkmaar hvor United ikke hadde et eneste skudd på mål.

Solskjær har snakket om at United alltid skal angripe motstanderen og ta risikoer.

Her benyttet han sjansen til å vise at han mener det han sier.

Strategien virket også. United presset Liverpool høyt fra starten av, vant ballen i gunstige posisjoner og strakk gjestenes forsvarslinje ved å få de to spissene, Marcus Rashford og Daniel James, til å ta løp inn bak Liverpools sidebacker.

Av og til kom Uniteds offensive midtbanespiller Andreas Pereira inn i de sentrale rommene som de to spissene skapte – noe som førte til farligheter.

Andre ganger skapte de to spissene trøbbel på egen hånd. Uniteds mål var et prakteksempel: De vant ballen på egen halvdel og spilte kjapt opp langs kanten til James, som la et lavt innlegg som Rashford ekspederte i mål. Det var kjapt, presist og klinisk.

Det var akkurat slik Solskjær vil at United skal spille.

Rashford gir Mannchester United 1-0 ledelse over Liverpool

Kontringslaget

Kanskje var det heller ikke tilfeldig at det målet kom mot Liverpool.

Solskjær har fått fortjent kritikk for å ikke ha en god nok slagplan mot mindre lag som legger seg bakpå og stenger rom. United er best som kontringslag, når spissene får bakrom. De to beste prestasjonene denne sesongen har kommet mot Chelsea (4–0) og Liverpool (1–1), to mannskap som står høyt.

Det negative er at slike storlag som oftest kommet sterkt tilbake. I pausen la Liverpools trener Jürgen Klopp om til 4-4-2 og så sitt lag sitt feste grepet. Selv da Solskjær vridde om til 5-3-2 og senere 5-4-1, dominerte Liverpool.

Men United kunne fort fått 2–0 hadde de tatt vare på en av sine mange kontringsmuligheter. I stedet satte innbytteren Adam Lallana inn utligningen fem minutter før slutt.

Liverpool utligner til 1-1

På det tidspunktet kunne Solskjær knapt ha gjort noe mer, med hensyn til de spillerne han rår over.

Han var kun et par minutter unna perfeksjon.

Må slå de små

Slik sett var det en kalddusj. Men om denne poengdelingen ikke vil hjelpe United stort på tabellen, vil selve prestasjonen minne kritikerne – og ikke minst Uniteds spillere selv – om hva laget er kapable til.

Utfordringen for Solskjær nå, både som taktiker og motivator, er å få slike prestasjoner ut av spillerne mot mindre lag.

Solskjær vet at United ikke har vunnet borte siden februar. De to neste kampene i ligaen byr på Norwich og Bournemouth borte, to lag som spiller offensiv football og gir motstandere plass til å angripe.

Disse kampene bør passe United godt. Kanskje kan de bidra til å snu sesongen for Solskjær.

Enn så lenge kan nordmannen uansett si seg fornøyd med at United har stoppet en trend som har sett mørk ut i det siste. De har hatt flere poengdelinger denne sesongen hvor Solskjær har fått kritikk for at de ikke spilte bra.

Dét fortjener han på ingen måte i dag.