No veit Tandrevold kva som gjekk gale under kollapsen

Videoklippet over seier det aller meste om kor lei seg Tandrevold var etter fellesstarten under NM i rulleskiskyting for ein dryg månad sidan.

Etter åtte bom (!) på tre ståande skytingar, enda ho over tre minutt bak Fossum-venninne Tiril Eckhoff, og hamna på 13.-plass i rennet med berre norske løparar.

Etter målgang fekk Tandrevold støtte av nettopp Eckhoff og trenar Patrick Oberegger.

– Eg var litt usikker på om eg skulle reise hit. Det har vore litt mykje for hovudet mitt. Eg drog hit fordi eg følte at eg måtte utfordra meg i konkurranse. Eg kan ikkje seie at eg reiser heim med ein god følelse, sa 24-åringen til NRK etter smellen på Voss 20. september.

TUNG HELG: Tandrevold hadde ein treffprosent på 40 på dei ståande skytingane under NM på Voss. Foto: Carina Johansen / NTB

Dagen før blei Tandrevold nummer 20 på sprinten. Der bomma ho seks gangar, heile fire av dei på ståande. Det betydde at ho drog heim frå Voss med ein samla treffprosent på ståande på 40.

– Sliten i hovudet

Det er langt under nivået ein skiskyttar på toppnivå pleier å ligge på. Til samanlikning leverte Marte Olsbu Røiseland ein treffprosent på 82 på ståande i verdscupen førre sesong.

Tandrevold fortel no at ho veit kvifor NM i rulleskiskyting blei ein så gedigen nedtur.

– Eg har konkludert med at eg var veldig sliten og at det hadde blitt veldig mykje. Eg hadde prøvd litt for hardt over litt for lang tid. Det som skjer då er at eg blir sliten i hovudet, og då er ein ikkje heilt med på det skytetekniske, svarer ho på NRKs spørsmål om ho har identifisert problemet.

VET KVIFOR: Ingrid Landmark Tandrevold veit kvifor det gjekk gale i NM på Voss. Under høgdesamlinga i italienske Lavazè er smilet tilbake. Foto: Christian Haukeli

– Vond følelse

Tandrevold meiner ho kan ta lærdom av det som skjedde på Voss.

– Det er ei vond følelse når ein føler at ein treffer, og så går blinkane ikkje ned. Det er ein veldig god lærdom, fordi det er akkurat det som skjer den siste veka i verdscupen og ein er litt sliten. Då kan eg gjøre dei feila eg gjorde i sommar-NM. Sjølv om ein har lyst til å prestere heile tida, så tenker eg at det er betre at det skjer då og at eg – forhåpentlegvis – har lært til verdscupen er i gang.

– Korleis hadde du det i etterkant av NM?

– Humøret var ikkje heilt på topp i tida til ein halvtime etterpå, men etter det var det fint. Eg fekk faktisk litt skryt for at eg kom meg kjapt opp på hesten igjen. Det gjekk kjappare enn før, så eg vil seie at det er ei positiv utvikling humørmessig på å ikkje grave seg for djupt ned. Det er berre å få det ut rett etter konkurransen, så blir ein ferdig med det.

– Svekte av TV-innspeling

NRK-ekspert Ola Lunde kjøper Tandrevold si forklaring om at ho var sliten då ho gjekk på skytesmellen på Voss.

– Eg trur deltakinga i TV 2-programmet «Landskampen» tok veldig hardt på. Ho var veldig sliten då ho kom til Blinkfestivalen og klarte kanskje ikkje å bygge overskot etter det. Etter kva eg høyrer har ho til gjengjeld jobba veldig godt den siste tida, seier han.

NRK-EKSPERT: Ola Lunde. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Lunde peikar på at Tandrevolds ståandeskyting var eit problem òg sist vinter, sjølv om ho hadde ein god sesong.

– Ho bør opp på ein ståandeprosent på over 80, kanskje 83–85 om ho skal kunne ta det siste steget. I fjor hadde ho 75, og det er for dårleg samanlikna med dei beste, seier han.

– Kva er forskjellen på Tandrevolds ståandeskyting og det dei beste leverer?

– Det handlar aller mest om det mentale. Dei aller beste har ein enorm sjølvtillit når dei skyt ståande. Dei trur verkeleg på at dei skal treffe. I tillegg er det viktig å sørge for å ha nok timar i den ståande stillinga slik at ein reduserer bevegelsen i våpenet. Til slutt må ein jobbe godt med avtrekket. Ingrid er framleis berre 24 år, og er i ein alder der ho kan ta store steg dersom ho er tolmodig og jobbar hardt. Det tar lang tid å bli god i skyting, seier Lunde.

Tandrevold hamna på ein sterk 7.-plass i verdscupen samanlagt sist sesong, men ventar framleis på den individuelle førsteplassen.

Ho har til gjengjeld to VM-gull og ei rekke verdscupsigrar på stafett og ikkje minst fleire 2.-plassar og eit individuelt VM-sølv frå Østersund på merittlista.

Moro å skyte igjen

Fossum-løparen fortel at ho la bort geværet i ein periode etter NM på Voss for å få litt avstand.

– Etter NM la eg frå meg våpenet ei stund, eigentleg lengre enn på ein god periode, før vi reiste hit. Det gjorde at eg følte at eg kom hit til samlinga i Italia med overskot både i kroppen og hovudet. Her har eg hatt det skikkeleg gøy med skytinga og fått til mykje i tre veker, seier Tandrevold.

HAR TEKE STEG: Tandrevold har ikkje gjort store endringar før den kommande sesongen, men meiner ho er godt rusta for verdscupmoroa som startar i slutten av november. Foto: Christian Haukeli

– Ein treng å bli mint på det av og til, men skyting er som fysisk trening i at ein må ha overskot. Det er ikkje berre at meir er betre sjølv, legg ho til.

Tandrevold har ikkje gjort store endringar før kommande sesong, men føler seg betre førebudd enn tidlegare. Den einaste endringa ho har gjort er å byte skjeftet på geværet.

– Eg har byrja å bruke det gamle reserveskjeftet sidan det passar betre sånn eg ser ut no, og ikkje slik eg såg ut då eg var 16 år. Det kjennest veldig bra, og eg har ikkje vurdert å endre igjen, seier ho.

Verdscupen komande sesong, som blir annleis enn vanleg på grunn av koronaepidemien, startar i finske Kontiolahti 28. november.