No kan du velje Fantasy-lag: Slik blir du best i vennegjengen

Fosser står over VM-øvelse

Orienteringsprofilen Kasper Fosser velger å spare seg etter en lyskesjekk og dropper tirsdagens utslagssprint i VM i Danmark.

Avgjørelsen ble tatt under et døgn etter at Fosser var med å ta bronse for Norge i søndagens sprintstafett. En undersøkelse av en stri lyske bidro til det.

– Jeg har rådført meg med mange av dem rundt meg, både trenere og helsepersonell, og til slutt har vi endt med at det er mest fornuftig å stå over morgendagens konkurranse, sier Fosser i en pressemelding.

– Det er tøft å gi fra seg en av tre VM-muligheter i år, legger han til. (NTB)