Det Veland ikkje veit om spansk fotball, det er neppe verd å vite. Men kunnskapen kjem ikkje av seg sjølv for mannen som for lengst er anerkjend som Noregs største ekspert på spansk fotball.

Veland har gjort det til ei vane å sjå absolutt alle kampar med spanske topplag, og onsdag kveld nådde han ein milepæl då han benka seg for å sjå baskarderbyet mellom Real Sociedad og Athletic Bilbao i La Liga.

– Evig takksamt

Ifølgje sine eigne notat vart dette kamp nummer 3000 han såg på rad frå den spanske toppdivisjonen - og ja, du tolkar det rett. Veland har sett samtlege kampar som har blitt spelt, enten direkte eller i opptak.

Betis-Deportivo i april 2013 var sist kamp Veland ikkje såg. Totalt utgjer dette 187,5 strake døgn med fotballtitting.

Real Sociedads Nacho Monreal og Athletic Bilbaos Inigo Lekue i duell i kamp nummer 3000 Veland så på rad i La Liga. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

– Kona har for lengst akseptert denne sida av meg, det er eg evig takksam for, humrar Veland overfor NRK.

– 3000 kampar er jo berre frå La Liga, men du ser jo bevisleg mykje anna fotball òg?

– Ja, og 3000 kampar er jo berre dei eg har sett på rad, totalen ligg nok på rundt 5000 La Liga-kampar. I tillegg kjem spansk cup, europacupar, eg får med meg ein del Premier League, Champions League, Bundesliga … Men akkurat det reknestykket, det tør eg ikkje ta, seier han og flirer.

– Nokon vil kanskje seie at det er imponerande at du framleis er gift?

– Hehe, ja! Viss dette hadde vore ein rekord, og eg skulle halde ei takketale, då hadde eg takka kona. Definitivt, seier han.

– Frå spøk til alvor: Du har kone, to små barn og travel jobb som fotballekspert. Du har busett deg i Spydeberg, eit godt stykke unna arbeidsgivar i Oslo. Korleis i alle dagar har du tid til å sjå så mykje fotball?

– Det handlar om prioriteringar, og eg er jo ganske naken viss diskusjonen over lunsjbordet handlar om til dømes TV-seriar eller filmar. Noko får eg med meg, som Exit og dei største seriane, og eg ser jo Kompani Lauritzen i opptak.

Petter Veland har stor kunnskap om spansk fotball. Foto: Viasat

– Valde eg riktig i livet?

Veland fortel at han har fundert ganske mykje over eige tidsbruk, men har lært seg å vere effektiv og understrekar at han aldri prioriterer bort tid med familien.

– Paradoksalt nok trur eg ikkje den effektive arbeidstida mi er så mykje høgare enn folk flest, eg jobbar berre på andre tidspunkt, påpeikar han.

– Dei fleste fotballsupporterar kan nok vere samd i at ikkje alle kampar er interessante. Er det aldri aktuelt for deg å droppe ein La Liga-kamp?

– Det er jo nokre kampar ein har litt lunken forventning til, og viss det då går 25-30 minutt utan at noko spesielt skjer … Då hender det eg sit og funderer på om eg valde riktig i livet ...

– Men det gjeld å stå i det, det er jo dette eg jobbar med som anten kommentator, ekspert eller studiovert, og for delen min handlar det om integritet og yrkesstoltheit. Det har eg i jobben min, det har frua mi i jobben hennar, og vi har skapt ein familiesituasjon som fungerer. Tidsbruken min på fotball har aldri vore ei kjelde til diskusjon eller irritasjon hos oss, seier han.

Hvilken av de 3000 LaLiga-kampene husker Veland best? Ekspandér faktaboks – Det blir «kill your darlings» og litt som å velge mellom barna, for å dra en grotesk parallell, men den kampen jeg husker aller best er Sevilla mot Espanyol, serieåpningen i 2016/2017sesongen. Den kampen kom etter et skuffende EM-sluttspill for Spania. Jorge Sampaoli hadde nettopp tatt over Sevilla og kom dit med et rykte om å være en klin kokos manager som kastet alle i angrep og ga blaffen i forsvar. Espanyol hadde på sin side gjort et bra overgangsvindu og var ekstra spennende å følge. Den kampen endte 6-4, og den husker jeg godt.

– Var galen før eg trefte henne

Veland har fått ein stadig større rolle i Viasport-systemet. Han kommenterte og var i studio på spansk fotball tidlegare, men no har han ansvaret for dei spanske laga i meisterliga-sendingane til V Sport.

Han understrekar at han er i ein privilegert situasjon som har jobben som ein «unnskyldning» for å sjå kampar.

Men han trur det hadde vore vanskelegare å få gjennomslag for å sjå så mykje fotball viss jobbsituasjonen hans hadde endra seg etter at han trefte kona.

– Eg var galen før eg trefte henne, for å seie det på den måten, så ho visste kva ho gjekk til. Ho har akseptert denne sida av meg, og det er eg evig takksam for. Det er ikkje få kommentarar eg har fått opp gjennom om at «henne må du behalde», seier han.

Kona Helene Julie Frøyset Veland flirer då NRK spør om ho vil kommentere tidsbruken til ektemannen på fotball.

– Det er jobben hans, han elskar det, og eg legg så godt til rette eg kan med heim og barn slik at han har moglegheit til å sjå så mykje som han gjer. Det gjer eg av kjærleik, rett og slett, seier ho til NRK.

Dessutan handlar mykje om kva ein er vant til, fortel ho.

– Vi har ti års bryllaupsdag til sommaren, og i morgon (fredag) har vi vore saman i elleve år. Dette har uansett vore ein del av kvardagen vår heilt sidan vi trefte kvarandre. Då vi gifta oss sto TV-en på i naborommet då vi hadde fest på kvelden, slik at han og andre kunne følgje med. Eg trur det var Tyskland mot Noreg som spelte, seier ho.

– Portugal mot Noreg, skyt Petter inn.

– Portugal mot Noreg, var det. Og det var heilt greitt for meg, humrar ho.

– Petter påstår at tidsbruken hans på fotball aldri har ført til irritasjon eller diskusjon heime hos dykk. Er dette ein påstand du kan stille deg bak?

– Ja, for han er veldig flink til å ta seg tid til oss dei dagane det ikkje er fotball. I helgane kan vi fint gjere aktivitetar saman, berre han er tilbake til det klokkeslettet lagoppstillingene tikkar inn og kampane byrjar for fullt.

– Så når Petter heller vil sjå Getafe mot Celta på fredagskvelden i staden for å sjå gullrekkja med deg, då har du ingen problem med det?

– Nei, for viss ikkje han ser kampen direkte må han ta det igjen seinare, stakkars. Han gjer jo det nokre gonger. Dette er ikkje noko problem for meg, sjølv om eg veit det høyrest rart ut. Når noko er viktig for Petter, er det viktig for meg, slår ho fast.