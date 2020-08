NM-sensasjonen advares av landslagstreneren: – Må ikke ha mange sånne måneder

Evensen slo igjennom med et brak da han helt sensasjonelt vant NM-sprinten på Konnerud sist vinter. Der deltok riktig nok ikke verdens suverent beste sprinter, Johannes Høsflot Klæbo, men Evensen satte på plass resten av norgeseliten.

– Jeg er i hvert fall ikke Norges nye Klæbo, det skal jeg ikke ha på meg. Jeg skal være bedre enn han, var beskjeden fra Evensen etter NM-gullet.

Under Blinkfestivalen i Sandnes hadde han mulighet til å vise seg fram i duell mot Klæbo på sprinten, men i stedet var det Klæbo som holdt lekestue.

– Hadde jeg ladet opp litt bedre og trent litt bedre i sommer, så hadde jeg nok følt litt på at jeg måtte vært like god som ham nå. Men jeg føler jeg har god tid på meg foreløpig for å kunne ta ham til vinteren, sier Evensen.

– Hvorfor har du ikke trent så mye i sommer?

– Det er vel en blanding av motivasjon og at det er sommer, og at jeg ikke har lyst til å starte for tidlig. Jeg må holde litt igjen.

NM-SJOKKET: I reneste Petter Northug-stil satte Ansgar Evensen norgeseliten på plass i NM, Du trenger javascript for å se video. NM-SJOKKET: I reneste Petter Northug-stil satte Ansgar Evensen norgeseliten på plass i NM,

– Kan ikke ligge bakpå med treninga

20-åringen varsler også at han har tenkt seg inn på det norske sprintlaget til VM i Oberstdorf i februar.

– Det er flott å ha sånne ambisjoner, men du kan ikke ligge bakpå med treninga over lang tid da. Jeg vet hva Johannes Høsflot Klæbo har gjort i sommer, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen.

Evensen er på rekruttlandslaget og har sånn sett ikke Monsen som sin trener. Monsen følger supertalentets utvikling via rekruttrener Torstein Drivenes.

KLAR BESKJED: Det haster for Ansgar Evensen å komme i gang med treninga, ifølge landslagstrener Arild Monsen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Evensen og Monsen hadde imidlertid en prat under Blinkfestivalen.

– Han sa at han hadde trent litt dårlig i juli. Han må ikke ha mange sånne måneder framover, i hvert fall ikke utover høsten, sier sprintsjefen til NRK.

Monsen påpeker at unggutten allerede har trent mange økter med sprintlandslagsløperne på Lillehammer og at Evensen der har vist sitt potensial. Han synes også det er fornuftig å ikke øke treningsdosene for mye for raskt.

– Men treningsjobben må gjøres, fastslår Monsen.

Klæbo: – Nødt til å trene

Treneren får støtte av en Johannes Høsflot Klæbo, som ikke akkurat ble vettskremt av Blink-duellen.

– Jeg tror det er en fordel å trene, sier Klæbo

– Hvis han ikke trener nå og går fort til vinteren, er det ingenting som er bedre enn det. Men for min del vet jeg at jeg er nødt til å trene hvis jeg skal ta steg og bli bedre, sier trønderen som både er verdensmester og olympisk mester i sprint.

I SÆRKLASSE: Johannes Høsflot Klæbo viste ryggen til både Ansgar Evensen og resten av konkurrentene i Sandnes. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Tror du det kommer en dag da Ansgar Evensen kan slå deg?

– Ja, det kan godt skje. Han har veldig potensial og det viste han i NM i fjor, sier Klæbo.

– Vi må jekke ham ned

Også Sindre Bjørnestad Skar påpeker at Ansgar Evensen har en jobb å gjøre.

– Han er ekstremt rask og matcher nesten Johannes der, men jeg må være så ærlig å si at han har noe å jobbe med på kapasitet, sier han.

Skar må også dra på smilebåndet når han hører at Evensen har sagt at han kunne ha utfordret Klæbo under Blinkfestivalen med litt mer trening i sommer.

– Han er en trivelig kar. Men han kan fort bli litt høy på seg sjøl, så vi må jekke ham ned litt.

Evensen erkjenner også selv at det nå haster å komme i gang med god trening hvis han skal kunne nærme seg Klæbo til vinteren.

– Ja, det gjør det, konstaterer han.