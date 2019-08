NM-gull til Grøvdal

LSK Kvinner tapte

LSK Kvinner tapte for første gang i serien i år da Klepp ble for sterke, og vant 1-0 i Toppserien lørdag. Tameka Butt ble matchvinner for Klepp. I tillegg snudde Trondheims-Ørn fra 0-1 til 2-1 da Emilie Bragstad ble matchvinner på overtid, mens Avaldsnes vant 2-1 mot Arna-Bjørnar. Farts 1-0 seier mot Stabæk ble historisk, da det var deres første seier i Toppserien noensinne.