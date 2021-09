NM-avgjørelse vekker harme blant Norges raskeste: – Sjokkert og skuffet

– Det er utrolig dumt med tanke på at Kristiansand er en bane der det nesten alltid har vært motvind, sier Even Meinseth til NRK.

Norges raskeste på 100 meter så langt i år har vært en av pådriverne for å få endret NM-reglene som tidligere fastslo at «alle finalene i sprint og korte hekkeløp alltid skal ha mål der øvrige distanser har sin mållinje».

Sprinterne har hatt et ønske om at man skal kunne endre løpsretning ut fra vindretningen, slik praksis har vært i mange andre land. Årsaken er at tidene regnes om til en poengsum på verdensrankingen som ligger til grunn for kvalifisering til EM, VM og OL. Motvind på halvannen meter i sekundet kontra medvind på halvannen meter i sekundet kan utgjøre flere tidelers forskjell – og mange poeng på rankingen.

For sprinterne som skal i aksjon under NM på Kristiansand stadion, som starter fredag i neste uke, kan vinden dermed utgjøre en reell forskjell i muligheten for å kvalifisere seg for EM i München og VM i Eugene neste sommer.

Fjernet regelen

Med bakgrunn i det, vedtok styret i Norges friidrettsforbund 18. august å fjerne den gamle regelen.

FRIIDRETTSPRESIDENT: Anne Farseth. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vedtaket var for å fjerne hindringene i NM-reglementet. Det skal ikke være en barriere, sier friidrettspresident Anne Farseth til NRK.

Nå sier regelverket følgende: «Alle løpsretninger, tilløpsretninger, kaststeder og hoppsteder skal fastsettes av arrangøren og TD senest 1 time før hver økt starter. Når disse avgjørelser tas, skal vind og vær tas i betraktning.»

Derfor har reaksjonene vært kraftige etter at NM-arrangørene denne uka la ut en melding om at «alle sprintøvelser og korthekk skal ha mål ved ordinær målgang».

– Det jeg oppfattet for noen uker siden, var det at det kom til å bli snudd. Så jeg ble sjokkert og skuffet, sier Meinseth til NRK.

Han påpeker at det på grunn av stadionets beliggenhet ofte er motvind på oppløpet i Kristiansand.

Vurderer protest

Meinseth får også støtte av flere andre.

– Jeg synes det er veldig skuffende. Det så ut som det var lys i enden av tunellen, det så ut som det skulle bli bra, men nå ser det ut som vi mest sannsynlig kommer til å løpe i motvind. Vi må nesten bare håpe på et mirakel, slik at det blir medvind på oppløpet, sier Norges raskeste på 200 meter i år, Mathias Hove Johansen.

– Jeg synes det er veldig rart. Jeg tror egentlig ikke noen av utøverne forstår hvorfor, sier Helene Rønningen, som er regjerende norgesmester på 100 meter.

EM-DRØM: Helene Rønningen EM-debuterte i Berlin i 2018 og trenger bokstavelig talt medvind for å kvalifisere seg til et nytt mesterskap. Foto: Fredrik Hagen / NTB

De vurderer nå protestaksjoner dersom ikke noe skjer før NM-starten. Boikott har vært nevnt som et mulig virkemiddel.

– Jeg tror ikke folk har lyst til å droppe NM, for det er et viktig mesterskap uansett. Men en form for protest tror jeg kanskje det kommer til å bli hvis det ikke blir en endring. Det kan være å gå med T-skjorter som viser hva vi står for eller å sende et brev til arrangøren for å ytre våre meninger, sier Rønningen til NRK.

Det var Terje Hoffmann, som er teknisk deleger (TD) i NM, som tok beslutningen sammen med lokal arrangør etter en befaring lørdag.

Pekte på sikkerhet

I den offisielle begrunnelsen heter det: «Både oppløpssiden og bortre langside er vurdert. Konstruksjonen av stadion, oppmerking av banen og sikkerhetsmessige forhold gjør imidlertid at dette ikke mulig.»

– Når det kommer til sikkerhet, så forstår jeg ikke helt hva de mener, for å være helt ærlig. Vi løper 100 meter sprint, det er liksom ikke så mye skade annet enn muskulært vi selv pådrar oss. De snakker om at det er for kort etter målstreken til gjerdet, men det har man jo løst med matter på innendørsbaner, sier Helene Rønningen.

Overfor NRK utdyper Hoffmann vurderingene som ble gjort. På bortre langside måtte målgang ha vært ved starten for 200 meter.

– Men da ville man bare kunne ha benyttet fem baner, fordi det står et gjerde i de ytre banene der starten eventuelt ville gått fra. Alternativt måtte man ha flyttet starten forover, men da måtte man ha gjort det samme med målgang, og det er det ikke oppmerking til, påpeker han.

Det ble også vurdert å løpsretningen på oppløpssida.

– Skulle man startet ved ordinær målstrek og løpt 100 meter, ville det ved målgang bare vært 13 meter bort til gjerdet, og de siste meterne ville vært på asfalt. Anbefalingen er minst 15 meter, sier Hoffmann.

NM-ARENA: Kristiansand Stadion. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Rønningen påpeker at man bruker madrasser innendørs?

– Det kunne man gjort, men da må man bygge et høyere og mer solid gjerde å feste dem til. Det må tåle at åtte personer dundrer inn i det i full fart samtidig. Som TD må jeg ta beslutninger ut fra hvordan banen er, ikke hvordan den kunne vært, sier Hoffmann.

Mangler 17 meter og en million

Assisterende stevnleder Jon Besse Fjeld i arrangørklubben Kristiansands IF er blant dem som kjenner banesituasjonen i Kristiansand aller best. Han understreker at arrangørene svært gjerne skulle lagt til rette for sprint i begge retninger, men at det ikke har vært praktisk gjennomførbart etter at regelendringen ble gjort for mindre enn to uker siden.

– Det er ikke bare å merke om. Banen er konstruert i 1948 og langsidene er ikke mer enn 90 meter lange. Skulle vi ha hatt sprint på bortre langside, måtte vi ha forlenget banedekket med 17 meter. Det innebærer en utgift på en million som kommunen ikke kunne ta nå, sier Fjeld til NRK.

Det er Kristiansand kommune som eier anlegget.

Når NRK spør friidrettspresident Anne Farseth om hun har forståelse for utøvernes frustrasjon, kan det imidlertid virke som om døra ikke er helt stengt.

Svaret er nemlig:

– Vi er fortsatt i dialog med arrangørene.

– Betyr dette at det likevel kan bli aktuelt å snu løpsretningen?

– Vi er fortsatt i dialog med arrangørene. Det er alt jeg kan si, gjentar Farseth.