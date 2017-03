– Eg skulle gjerne gått 5000, men kan ikkje vere misnøgd med denne helga heller, seier Njåtun til NRK straks etter at ho har fått vite at det ikkje gjekk.

– Eg har hatt mi beste helg så langt, og neste helg er det nye løp i Stavanger, seier ho og siktar til verdscupavslutninga.

Det var betring på den distansen også, eg skal ikkje vere misnøgd, seier Ida Njåtun.

Meir sliten i kroppen

Ho var god nøgd med løpa i går.

– Eg kjende at eg var litt meir sliten i kroppen i dag, sa ho til NRK.– Men eg har fått til bevegelsane betre enn før, så alt i alt er eg nøgd, sa ho.

Men 1500 meteren gjekk ikkje heilt fort nok. Ho lova bånn gass frå start. Men 1.57,72 heldt berre til sjuandeplass samanlagt, åttandeplass på distansen.

Verre var det at to russarar som var bak i samandraget, var så gode på 3000 m i går at dei skubba Njåtun ut av den avsluttande 5000-meteren.

Ser fram mot Stavanger

– Eg skjønar ikkje reglane sjølv, men eg høyrde at det ikkje blir plass til meg. Men i Stavanger neste helg skal eg berre gå 1500 og stiller frisk til den distansen, seier ho.

Reglane for kven som får delta på 5000 byggjer på ein kombinasjon av resultatet på 3000 m og samanlagt. To russiske løparar, Anna Jurakova og Natalia Voronina, gjekk forbi Njåtun på grunn av dette.

– Korleis blir det å få avslutte denne trøblete sesongen og kome i gang med den neste?

– Det blir godt med eit avbrekk og kvile heime. Men samstundes sit eg med ei kjensel av at det framleis har vore ein vanskeleg sesongstart, og at det er no eg endeleg er i form. Og så er seosngen snart over. Det er rart, seier Njåtun.

Heller ikkje Henriksen på siste distanse

Sindre Henriksen får heller ikkje gå 10.000 m, slik målet hans var i går. Han var nummer åtte, og det er åtte som skal gå avslutningsdistansen. Men det var fleire som gjekk godt på 5000 i går, og som var framfor han på lista av den grunn.