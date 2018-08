NISO-leder reagerer på Glimts oppførsel: – Ufint og uklokt

– Jeg har snakket med han selv. Jeg har ingen grunn til å betvile hans versjon. Hvis den stemmer, er det veldig ufint og uklokt av klubben. Både overfor ham, resten av spillerne og klubben selv synes jeg, sier Walltin til NRK.

REAGERER: Joachim Walltin reagerer på måten Bodø/Glimt har behandlet Trond Olsen. Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Søndag kveld uttrykte Trond Olsen til TV 2 at han føler at klubben forsøker å presse han ut til tross for at han har kontrakt ut året.

Han skal også ha fått beskjed fra klubben om at han trolig ikke kommer til å få mer spilletid denne sesongen.

– Du behandler ikke en som har vært i klubben så lenge på den måten. Det er veldig rart å si at en spiller ikke er aktuell i det hele tatt resten av sesongen uansett hva du gjør, sier Walltin og legger til:

– Jeg skjønner godt at Trond Olsen selv føler det som et forsøk på å fryse han ut.

Walltin mener det burde være i klubbens interesse at Olsen blir behandlet som alle andre, så lenge han er under kontrakt og sier dette også sender ut et signal overfor andre spillere i klubben om hvordan man eventuelt kan bli behandlet.

Klar beskjed

– Sannsynligheten for at jeg spiller noe for Glimt i høst er sannsynligvis null, sa Olsen til TV 2 søndag.

Kantspilleren skal tidligere denne uken ha sagt nei til en ny klubb fordi han ikke følte at det var riktig å gå dit.

– Jeg fikk klinkende klar beskjed om at her får jeg ikke spille og at jeg ikke er i troppen, og sannsynligvis får jeg ikke være i noen kamptropper til høsten heller, sa Olsen.

Søndag tapte Bodø/Glimt 0–4 borte mot Strømsgodset. Laget stilte med en tropp på 17 spillere til tross for at man kan stille med inntil 18 spillere. Olsen var ikke en del av troppen og var til stede i studio under FotballXtra.

– Et valg klubben har gjort

Kjetil Knutsen sier det ikke ligger noe utenomsportslig bak avgjørelsen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Glimt-trener Kjetil Knutsen ble konfrontert med påstandene søndag kveld og sier til Eurosport at Olsen har fått beskjed fra klubben om at han ikke får fornyet kontrakt i 2019. Ifølge Knutsen er det kun sportslige vurderinger som ligger bak avgjørelsen.

– Begrunnelsen er veldig enkel. Vi har bestemt oss for å satse på Philip (Zinckernagel) og Amor (Layouni) som kanter. Det er et valg klubben har gjort. Utover det er det ikke noen som presser Trond ut, sa Knutsen.