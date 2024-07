– Jeg er egentlig sjokkert over at supporterne velger å gjøre dette, for de har ikke kontroll.

Det sier Kristoffer Vatshaug, leder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso), på NRKs Dagsnytt 18-sending onsdag.

Han er med andre ord sterkt imot de siste påfunnene fra norske supportere som har vist sin misnøye mot videodømming i norsk fotball.

– Vi har god forståelse for at supporterne reagerer og vi støtter dem langt på vei. Vi er veldig kritisk til måten det reageres på. Sånn kan vi ikke ha det. Det skal ikke kastes noe inn på norske arenaer – punktum, sier Vatshaug.

Den siste tiden har en rekke eliteserieklubber trappet opp protestene mot VAR, som ble innført i Eliteserien før 2023-sesongen. Supportere i en rekke klubber har den siste tiden kastet gjenstander på banen for å markere sitt synspunkt om den omstridte teknologien.

I midnattssolkampen mellom Tromsø og KFUM ble det kastet sko, flasker, røykbokser og en radiostyrt bil ut på banen. En flaske ble også kastet mot KFUM-spilleren Momodou Lion Njie. Dommer Marius Lien truet med å stanse kampen hvis kastingen av gjenstander fortsatte.

I samme runde ble også kampen mellom Brann og FK Haugesund stoppet etter at en radiostyrt bil tok seg inn på banen, utstyrt med en røykboks.

Se hele debatten om VAR-protester fra Dagsnytt 18 Du trenger javascript for å se video.

– Ingen har hørt på oss

Vatshaug får svar fra talsperson i Norsk Supporterallianse (NSA), Ole Kristian Sandvik. Han mener VAR ble innført uten en god dialog.

– Det er ingen som har hørt på oss. Vi tok protestene et steg videre og er kreative, sier Sandvik.

VAR-MOTSTANDER: Ole Kristian Sandvik forsvarer kasting av gjenstander på eliteseriearenaer. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Likevel er Niso-lederen klar i sin sak:

– Poenget er at på den ene siden kan man ikke bare si at vi blir ikke lyttet til, så derfor velger vi å gjøre akkurat som vi vil på norske idrettsarenaer. Det funker ikke. For det andre så vet ikke spillerne hva som kommer. Om det kommer en tennisball eller hva som helst som blir kastet, så spiller det ingen rolle. Det skal ikke kastes, sier Vatshaug.

Sandvik, som for øvrig er medlem av Klanen i Vålerenga, mener man ikke må krisemaksimere hvor farlig en tennisball er.

– Jeg kan være enig i at flasker er dumt å kaste. Det har større skadepotensial enn en tennisball, for eksempel. Det har jeg ikke noe problem med å forstå Niso på. Men samtidig må Niso også forstå hvorfor vi protester, sier Sandvik, og fortsetter:

– Vi har jo også prøvd å si ifra tidligere. Det er en enkel form for sivil ulydighet, samtidig som vi også prøver å ta bruk fotballdemokratiet gjennom klubbene for å avskaffe VAR.

Radiobil på banen sørget for stopp i spillet i kampen mellom Brann og Haugesund. Du trenger javascript for å se video. Radiobil på banen sørget for stopp i spillet i kampen mellom Brann og Haugesund.

– Det bare å avskaffe VAR

NSA-lederen mener at spillere og ledere bør tåle kasting av tennisballer og mener det har liten skaderisiko.

– Jeg skjønner at fotballspillere har lyst til å spille kamper og ikke har lyst til å stoppe i ett eller to minutter fordi man skal rydde av noen tennisballer. Men det er en symbolikk i det også, for VAR stopper også spillet unødvendig, sier han til NRK etter debatten.

– Hva skal til for at dere supportere stopper med slike aksjoner?

– Det er bare å avskaffe VAR. Det er et pennestrøk for styret i NFF, sier Sandvik.

Om kritikken som kom fra Vatshaug, svarer supportlederen:

– Han (Vatshaug) er en veldig god forbundsleder, som står opp for rettighetene og sikkerheten til sine medlemmer. Det må man forvente og respektere. Jeg er ganske sikker på at han også er enig i at en tennisball har en ganske liten skaderisiko.

Leder i Norsk Toppfotball, Jens Haugland, er glad for supporterengasjement, men han støtter Niso om at det ikke er akseptabelt å kaste gjenstander.

– Vi er veldig opptatt av bred ytringsfrihet. Men vi er også veldig enig om at spillet skal være fritt og banen skal være fri. Å kaste eller kjøre ting inn på banen som vi ikke har kontroll over er å bryte en grense, mener Haugland.

SVARER: NTF-sjef Jens Haugland mener det er uakseptabelt å kaste gjenstander på banen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Roser NFF-toppene

Han mener han har god dialog med NFF-toppene om problemer som VAR. Han bruker også eksempelet om at pyro nå er lovlig på norske tribuner. Likevel innrømmer han at ting kan bli bedre.

– I den grad norsk toppfotball fremover blir kjent for at vi ikke klarer å skape dialog, så har ikke jeg oppfylt ønsket som jeg ønsker å ha fremover. Det må vi være klare over. Den dialogen må skapes gjennom konstruktive gode kanaler som er kjent i idretten, ikke ved å kaste ting eller kjøre ting ut på banen, sier Haugland, som startet i NTF-jobben for kort tid siden.

Etter alle protestene tok NRK-ekspert Carl-Erik Torp til orde for at VAR kan bli avskaffet i Norge.

– Det tenker jeg absolutt. Det virker som supporterne har bestemt seg, så jeg har troen på at de kommer til å klare å stoppe VAR i Norge. Så sterk er den stemmen som de har. Man kan ikke overse den i all tid, sa Torp.