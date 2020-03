Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg mener det virker som en god løsning å gi spillerne feriepenger og ta ut noe ferie nå, siden man ikke kan sysselsette spillere med forbudet som er iverksatt, sier Joachim Walltin til NRK.

Walltin er leder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO), og det er hektiske tider etter at koronautbruddet har lammet norsk fotball.

Viking er senest ut av klubbene som nå permitterer hele eller deler av spillerstallen. Onsdag kom beskjeden om at spillerne blir delvis permittert fra og med torsdag.

Dermed er det fem eliteserieklubber som har gått til dette skrittet i Eliteserien.

I tillegg har Brann-spillerne gått ned i lønn og hele Aalesund-troppen er sykmeldt fordi de sitter i hjemmekarantene.

ROS: NISO-leder Joachim Walltin roser Rosenborg og Sarpsborg for ferie-grepet de har tatt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

NISO-lederen påpeker at feriepenger er midler som er satt av i klubbenes budsjett allerede og dermed ikke vil bety noen ekstrautgift for klubbene.

– Rosenborg har løst det bra, og hatt god kommunikasjon med spillerne, og jeg har fått bekreftet at troppen er fornøyde med løsninga de har kommet fram til. I tillegg vil det bli mindre tid til å avvikle ferie jo lengre sesongen blir utsatt, så derfor kan en slik løsning være bra.

Flyttet ferien

Rosenborg har permittert ansatte i administrasjonen, men har valgt å gi spillerne og det sportslige støtteapparatet ferie fra og med mandag 23. mars.

På grunn av spill i Europa har Rosenborg hatt lite ferie de siste årene.

I år hadde klubben satt opp en liten ferie for spillerne i juni, men de planene har endret seg som følge av utsettelsen av seriestarten.

FLYTTET FERIEN: Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, flyttet ferien til spillerne ettersom utsettelsen av seriestarten gir mindre tid til ferie i sesong. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Det tror vi faktisk ikke blir noe av i og med at serien skal komme i gang. Så da tenkte vi at vi gir oss selv litt tid og et ekstra rom for beslutningsgrunnlag, så derfor har spillerne og sportslig støtteapparat ferie nå i slutten av mars og april, forteller daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug.

Først etter påske skal klubben avgjøre veien videre.

– Ting endrer seg fra dag til dag, og det var derfor vi tok denne beslutningen. Når vi kommer over påske skal vi sjekke hva vi gjør videre og da får vi se hva vi blir enige om. Det kan jo være andre ting enn permitteringer.

Rosenborg-spillerne ble tatt med på råd før klubbledelsen bestemte seg for å flytte ferien, og Pål André Helland forteller NRK at spillergruppa er veldig tilfreds med avgjørelsen.

– Blir det utsettelser i mye lengre tid, så blir det helt sikkert lønnskutt, potensielt permitteringer, men det får vi ta når den tid kommer. Nå har man i hvert fall gjort sånn at man i beste fall kan sitte igjen med det man har i løpet av et år uansett, også kjøper klubben seg tid til å ta den riktige beslutningen når man vet mer.

– Ønsker å bryte mønsteret

Sarpsborg 08 har gitt spillergruppa tre uker ferie med såkalt lavintensitetstrening. Daglig leder i klubben, Espen Engebretsen, forteller til NRK at de tror ferien i juni ryker og derfor har de valgt å gi spillerne en pause fra fotballen nå.

FERIE: Sarpsborg-kaptein, Joachim Thomassen, og resten av lagkameratene har fått innvilget tre uker ferie fra klubbledelsen. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

– Pre-season blir for lang nå, så vi tror ikke at vi klarer å holde guttene i gang uten å bli slitne og lei, og derfor ønsker vi å bryte mønsteret litt. Vi slipper ned det fysiske før vi girer oss opp før seriestart. Ikke minst på det mentale plan ønsker vi variasjon.

Blåtrøyene har så langt ikke tydd til permitteringer i spillerstallen, og Engebretsen gjør det klart at klubben ikke ser på det som en aktuell løsning per nå.

Sarpsborg har ikke utbetalt feriepenger i april og lønner derfor spillerne som vanlig.

For en uke siden valgte Haugesund å permittere nesten hele spillerstallen. Daglig leder i klubben, John Harald Log, forteller til NRK at de ikke diskuterte å gi spillerne ferie for å unngå permitteringer.

– Sånn som situasjonen er dag for dag her, så er det alltid muligheter for nye løsninger. Det endrer seg jo fra dag til dag. Ingenting er spikret, men per nå er det (ferieavvikling, journ.anm.) ikke noe som har blitt diskutert, sier Log.