Niskanen håper publikum trosser Kollen-nekt – men møter motstand

Niskanen er regjerende olympisk mester på femmil klassisk – og en av de definitive favorittene under konkurransen søndag.

– Jeg stoler på at den norske befolkning finner sin vei til løypa uansett. Det tror jeg på, sier Niskanen til NRK mens han tester ski i nasjonalanlegget.

Torsdag kveld ble det nemlig klart at Oslo kommune, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet besluttet at Holmenkollen skiarena – stedet for verdenscupkonkurransene i både hopp, kombinert og langrenn denne helgen – stenges for publikum.

I tillegg anmodet de publikum om å ikke oppsøke områdene utenfor arenaen.

STØTTER BESLUTNINGEN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Henger ikke på greip

Astrid Uhrenholdt Jacobsen rynker på sin side på nesen når hun får høre finnens håp.

– Det er å gå imot anbefalingene. Jeg kan ikke støtte opp om det. Jeg så det var noen telt der (i løypene). De får sikkert bli. Men det er om å gjøre at det ikke blir kok i skogen. Da har man ikke oppnådd det som var intensjonen i hvert fall, mener hun.

– Jeg har allerede skjønt at noen har benket seg med lavvo inne i skogen der. Marka er for alle, det kan hende det kommer noen, men jeg skjønner at arrangøren ikke har lyst til å stå ansvarlig for det her, sier Therese Johaug når hun får høre Niskanens utspill.

SISTE FORBEREDELSER: Therese Johaug, her i Holmenkollen-løypene fredag. Foto: Terje Bendiksby

– Opp til politiet

Sjef for Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy, forteller at politi kommer til å være til stede, og at hun vet ikke hvordan de vil forholde seg til situasjonen dersom det kommer folk i løypene.

– Vi kan ikke si noe annet enn at vi oppfordrer til at folk ikke kommer. Det er ikke tvang, men vi oppfordrer slik myndighetene har gjort. Det står vi bak, sier hun til NRK.

På spørsmål om publikum blir bedt om å forlate området, svarer hun at «det er opp til politiet, og at arrangøren ikke har myndighet til å håndtere det på noen annen måte».

ARRANGØRSJEF: Kristin Vestgren Sæterøy, her avbildet i Holmenkollen fredag, dagen før første konkurranse i nasjonalanlegget. Foto: Terje Bendiksby

– Henger ikke helt på greip

Avgjørelsen til norske myndigheter har naturligvis falt alle norske utøverne tungt for brystet. Stemningen i Holmenkollen er årets store høydepunkt for utøverne fra både Norge og andre nasjoner. Therese Johaug og Emil Iversen er blant dem som har samtidig har hatt forståelse for beslutningen.

Men det finnes også de som stiller noen spørsmål ved den.



– I den grad man på en måte følger opp dette, så mener jeg ja. Vi er nødt til å ta konsekvensen av den situasjonen vi står i. Vi er nødt til å følge opp de internasjonale tiltakene også i Norge, sier Martin Johnsrud Sundby.

– Men det kan ikke være et symbolsk tiltak. Det skal ikke være sånn at på dagen så kan du ikke ta T-banen opp til Kollen, men på kvelden kan du dra ned på Aker Brygge og danse tett med 3000 andre. Det henger ikke helt på greip, fortsetter han.

– Så egentlig burde man stenge byen hvis man først stenger Kollen?



– Jo, men er det ikke det man indikerer at man skal gjøre.

KLAR FOR RENN: Martin Johnsrud Sundby på trening i Holmenkollen fredag. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Vil overlate meningene til ekspertisen

Medisinstudent Jacobsen tror det bare gjøres nødvendige grep.

– Jeg har ikke detaljkunnskap til å mene noe om dette her. Jeg synes vi skal overlate det til de som har det store bildet, kompetansen og ekspertisen. Så har andre andre interesser, men det er viktig å sette det til side nå.

På spørsmål fra pressekorpset om Jacobsen henstiller folk som har tenkt å reise opp til Kollen om å bli hjemme, svarer hun slik:

– Det er det som har blitt kommunisert. Man ønsker at det ikke skal bli for mange folk. Klarer man å følge med uten at man er nær andre folk, så har man kanskje ikke tatt noen stor risiko. Det går an å følge det på TV også. Man går ikke glipp av hele greia selv om man ikke får dratt og sett på.

– Ikke det samme

For Jacobsen, Johaug og de andre damene blir det første gang de får gå konkurransen på lørdag. Den som anses som den store publikumsmagneten. Dameklassen har vanligvis gått konkurranse søndag – da er det langt mer glissent i løypene.

Johaug innrømmer at det blir et annet skirenn enn hun hadde tenkt.

– Det er ikke det samme å gå i Kollen uten publikum. Det kan vi slå fast. Men det er et spesielt tilfelle vi står i nå. Jeg har respekt for de tiltakene som gjøres, sier 31-åringen.

PS: Vestgren Sæterøy i Holmenkollen skifestival sier de har fått en rekke henvendelser fra folk som har kjøpt billett. Flere spør om de kan få pengene tilbake. Men det sier Kollen-sjefen at de ikke kan si annet enn at de er nødt til å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.