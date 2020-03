Nilssons knær blå etter skytetrening – løsner 800 skudd i uken: – Det er langt over normalen

For selv om sesongen er over for lenge siden og det er et hav av tid til den neste begynner, ligger Stina Nilsson åpenbart ikke på latsiden bare dager etter at det søndag ble klart at hun bytter fra langrenn til skiskyting.

Fullt av store blåmerker

SVT møtte nemlig Nilsson under en treningsøkt i Östersund i Sverige onsdag. Der har hun gjennom denne uken trent på hvordan man raskest mulig legger seg ned på skytematten og hvordan man like raskt reiser seg opp igjen på standplass.

Det har satt sitt preg på kroppen til Nilsson.

Etter intervjuet med SVT la 26-åringen ut et bilde som ikke er til å misforstå. Treningen har gått kraftig utover knærne hennes. Onsdag var de fulle av store blåmerker.

«Ser alle skiskytteres knær slik ut?» spør Nilsson sine over 130.000 følgere på Instagram onsdag.

Hun fikk svar umiddelbart. Den svenske skiskytterstjernen Hanna Öberg advarer og ber Nilsson bare glede seg til den mye hardere asfaltflaten om sommeren. Tyskeren Denise Herrmann – som selv byttet fra langrenn til skiskyting for noen år siden – svarer «ja» på svenskens spørsmål med store bokstaver.

Ifølge landslagssjef for de svenske skiskytterne, Anders Bystrøm, bruker Nilsson mye tid på standplass.

– Cirka 800 skudd i uken, sier han til NRK.

NRK-EKSPERT: Ola Lunde. Foto: Vidar Ruud

– Her satses det!

NRK-ekspert Ola Lunde var tidligere denne uken ikke spesielt imponert over Nilssons skyteferdigheter etter å ha sett en video av svensken på standplass. Han mente hun gjorde en rekke feil og spådde at det kan ta lang tid før hun tar sin første seier i verdenscupen.

Men etter å ha sett bildet onsdag er tonen annerledes.

– Her satses det! Tror ikke jeg har sett så mange skiskyttere med slike knær. Tror jeg må gi en ny uttalelse angående hennes muligheter neste vinter, sier han.

Lunde er svært overrasket over hvor mye tid Nilsson investerer på skytebanen allerede nå og at 800 skudd i uken viser at hun terper svært mye.

– Det er langt over normalen i denne delen av sesongen. Det er vel kanskje firegangen av det skiskytterne ville skutt dersom det hadde blitt arrangert NM denne uka. Men det er viktig at hun får skikkelig oppfølging av en god skytetrener, ellers kan hun fort få feil vaner som blir vanskelig å endre på.

Den store dronningen fra årets skiskytter-VM i Anterselva, Marte Olsbu Røiseland, svarer slik når hun får se de mørkeblå knærne:

– Såpass ja! Det står ikke på innsatsen ser det ut som, men ville anbefalt henne å bruke en skytematte...

GULL-GROSSIST: Marte Olsbu Røiseland viser frem alle medaljene sine under årets skiskytter-VM i Italia. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Prøveskyting ga godfølelsen

Det store spenningsmomentet rundt Nilssons skiskytterkarriere handler ikke om langrennsferdigheter eller kapasitet i sporet, men om hvordan hun skal takle å begynne å skyte ned fem blinker med høy puls på standplass.

Hun forteller at hun fikk våpenlisensen for noen uker siden. Det var i god tid før hun tok noen avgjørelse på at hun faktisk allerede nå skulle bytte idrett. Hun måtte faktisk ut og prøve å skyte for seg selv før hun tok en beslutning.

– Med en gang jeg fikk den børsa på ryggen, så kjente jeg at dette var kult. Da vokste det (avgjørelsen om å bytte idrett) frem, forteller hun.

Verdenscupen er målet

At det er så mye hun ikke kan om skiskyting og hvordan det fungerer, var noe av det som gjorde det mest interessant.

– Jeg elsker detaljer. Jeg liker når jeg blir interessert på et nærmest «manisk» nivå. Det er kult. For skiskyttere er det så mange små ting, som man ikke vet om eller legger merke til som TV-seer.

På spørsmål om verdenscupen allerede neste sesong er innen rekkevidde, sier hun følgende:

– Jo, det (verdenscupen) er absolutt sluttmålet. Forhåpentligvis kommer jeg til å ha en bra utviklingskurve, men jeg vet at det kan ta tid. Og tid har jeg mye av, kjenner jeg, sier Nilsson og gliser.