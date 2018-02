– Jeg er veldig lettet. At jeg klarer å stå med nok en mesterskapsmedalje her, er stort for meg, sier Falla til NRK.

Men da Nilsson rykket til etter halvgått finale, var både Falla og resten av feltet uten mulighet til å kjempe om den gjeveste medaljen.

– Falla er helt sjanseløs. «Silver-Stina» er blitt «Guld-Stina», sa kommentator Jann Post.

– Ja, i dag kan dere kalle meg «Guld-Stina». Jeg er stolt av meg selv. Alt stemte i dag, forteller Nilsson til NRK.

– Det har vært noen kamper, men hun fortjener det i dag. Stina var helt rå, skryter Falla til TVNorge etter OL-sølvet.

Gråt av glede

TÅREVÅTT: Stina Nilsson gråt av glede etter seieren og ble gratulerer av finalemotstander og lagvenninne Hanna Falk. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

For Nilsson kom alene inn på stadion og vant med hele 3.03 sekunder! Hennes første gull i mesterskapssammenheng. Da kom også tårene hos den svenske yndlingen.

– Jeg så på skjermen på oppløpet at jeg hadde et godt forsprang, men jeg tenkte at jeg skulle gi alt helt til jeg var i mål likevel, sier Nilsson.

Falla gikk inn til sølv, foran russiske Julia Belorukova.

– Jeg har prøvd å lade opp hele dagen og merket at jeg var nervøs da jeg stod opp. Jeg har hatt spenning i kroppen de siste fem dagene, fordi dette betyr så mye for meg. Jeg har følt meg i bedre form enn på lenge, forteller Falla til NRK.

Falla stressa av advarsel

Det ble som spådd en kamp mellom de to desidert beste sprinterne i verden. Nilsson vant prologen klart, foran Falla. Begge tok seg trygt videre til kvartfinalen og i semifinalen var det igjen Nilsson som viste at hun var den sterkeste av de to. Men da var hun bare tre hundredeler foran Falla.

Men det var noe annet som preget den norske langrennsløperen etter den siste duellen.

– Jeg fikk en muntlig advarsel for litt skøyting i semifinalen, så jeg blir litt stressa på grunn av det. Tror mange andre fikk det også, for hvis man flytter litt på skia fra sporet, så kan man lett bli tatt på det her, forteller Falla.

– Det bruker man litt krefter av å passe på, legger hun til.

– Det er mange som hopper ut av sporet når det legger seg litt snø i det som i dag, og da blir det fort småskøyting. Det vil ikke juryen ha noe av, og det slås hardt ned på, forklarer kommentator Jann Post.

PALLEN: Maiken Caspersen Falla, Stina Nilsson og Julia Belorukova. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Ga seg selv et løfte

I finalen fikk Nilsson forspranget allerede i den første bratte bakken. Det hadde ikke Falla helt planlagt.

– Jeg tenkte jeg skulle spare litt krefter, men så ble det en luke, og jeg får motvind når jeg ligger såpass langt bak. Det er ikke så lett. Da bruker jeg litt ekstra krefter i bakken. Men jeg legger meg uansett med et smil i dag, lover sølvvinneren.

Neste onsdag er det nye gullmuligheter på lagsprinten. Også der forventes tøff kamp fra Sverige.

– Jeg tror det blir en knallhard teamsprint, både med tanke på løypa og utfordrerne. Det er mange av de andre lagene som har truffet bra på formen. For eksempel USA har et kjempebra lag, Sverige har to i finalen her og de har Charlotte Kalla, så jeg orker ikke å tenke på det. Jeg må nyte denne sølvmedaljen først.

Om dette var hennes siste individuelle sprint i et OL, vil hun ikke tenke på nå.

– Jeg lovte meg selv da jeg våknet i dag at jeg aldri skulle gjøre dette igjen, haha, men nå vet jeg ikke, sier Falla til NRK og ler.