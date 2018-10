NIF vet ikke hvor mange medlemmer de har: – Veldig beklagelig

Norges idrettsforbund (NIF) fikk nylig hard kritikk fra riksrevisjonen for underrapporterte utgifter, samt å ha brukt millioner - som skulle gå til barn og unge - på lønnskostnader.

I revisjonsrapporten er det også et lengre punkt om rapportering om og oppfølging av medlems- og aktivitetstall. Også her kommer riksrevisjonen med kritikk.

Det fordi Idrettsforbundet ikke har eksakte tall på hvor mange medlemmer de har.

– Det er ikke tillitvekkende at en så stor organisasjon som NIF ikke klarer å holde orden i medlemsregisteret, mener Morten Wold (Frp)

– Kritikken fra riksrevisjonen er berettiget. Medlemstall er en viktig faktor i forhold til midlene som tildeles, sier Tage Pettersen (H).

– Veldig beklagelig

Begge er idrettspolitiske talsmenn i sine partier, og sitter i Familie- og kulturkomiteen, som har sluttet seg til hovedmålene til NIFs tilskudd fra Kulturdepartementet. To av de tre hovedmålene er knyttet til antall medlemmer og antall aktive medlemmer, og i rapporten omtaler Kulturdepartementet mangelen på medlemstall for «uheldig».

I tilskuddsbrevet for 2018 fikk NIF tildelt totalt 710,9 millioner kroner fordelt på fire rammeposter: NIF sentralt, særforbund, barn/ungdom/bredde og toppidrett.

«Det er den lokale idrettsaktiviteten i hele landet som ligger til grunn for den statlige støtten til idrettsformål», heter det i brevet.

– Det må gå an å uttrykke skepsis. Det går faktisk ikke an at medlemstallene ikke er i orden, sier Wold.

– NIF mener de innrapporterte tallene gir et godt bilde på utviklingen innenfor idretten. Når det gjelder antall unike medlemmer, har vi per i dag ikke like sikre tall, sier generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg.

For i stedet opererer NIF med antall medlemskap. Selv om de allerede i «Idrettspolitisk dokument» for 2011–2015 hadde som mål å oppdatere medlemsregistrene sine.

KRITISK: Tage Pettersen, idrettspolitisk talsmann i Høyre, og president i Norges Ishockeyforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er veldig beklagelig at man ikke har klart å komme til bunns i dette, og få et system som fungerer. Jeg vet at det er utfordringer vedrørende dette, men dette handler om troverdigheten til idretten, sier Pettersen, som også er president i Norges Ishockeyforbund.

– I 2018 skulle man tro at NIF hadde et system på slike ting. Det sier litt om hvordan NIF prioriterer og bruker ressurser i et romslig budsjett. De burde få dette i orden. De må ha prioritert feil når dette heller ikke i år er på plass, slår Wold fast.

Mål ikke nådd

I spillesøknaden i 2016 la NIF inn et spesifikt mål om å innføre et nytt og kvalitativt bedre rapporteringsregime for medlems- og aktivitetstall. I spillemiddelrapporten for samme år bekreftet NIF at de var i gang med dette, og at alle tall skulle være registrert i ny løsning innen 2018, står det i riksrevisjonsrapporten.

NIF-TOPP: Generalsekretær Karen Kvalevåg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Vi er per i dag et stykke fra dette målet idet vi ikke har kommet i gang med nødvendige investeringer/oppgraderinger av database og infrastruktur før i høst. Målene som ble satt i spillemiddelsøknaden for 2018 forutsatte at vi fikk midler i tråd med søknaden. Det ble her i stedet et kutt i midler og reduksjon i bemanning på IT noe som har forsinket fremdriften, skriver Kvalevåg i en e-post.

NIF avviser at de ikke har prioritert saken, og sier at de jobber systematisk med forbedringer, men at det tar tid å få plass et medlemsregister som alle 54 særforbundene, 18 idrettskretser og rundt 11.500 idrettslag benytter seg av. Hver enkelt klubb rapporterer selv inn medlemstall, som NIF kun kan kontrollere med manuelle etterkontroller og stikkprøver.

– Det har vært utfordrende å sikre en god integrasjon mellom de eksterne medlemssystemene og Idrettens sentrale database. Dette skyldes at det kun er NIFs eget system, «KlubbAdmin», som validerer medlemmene unikt med fødselsnummer, forklarer Kvalevåg.

Rund 20 prosent lavere

I Nøkkeltallsrapporten, som kom denne uka, opplyser Idrettsforbundet at de nå har 1.926.301 medlemskap. De mener det unike medlemstallet er om lag 20 prosent lavere, da flere er registrert med flere enn ett medlemskap.

– Vi mener for så vidt ikke dette er et avvik, men gjenspeiler at man kan være medlem og utøve aktivitet gjennom flere idrettslag, sier NIFs generalsekretær.

Det argumentet er ikke Wold helt enig i.

– Det er en utfordring med stillesittende barn og unge, og det er veldig viktig at både skolen og idretten får aktivisert dem. Da må man sørge for å ha grunnlaget i bunn, at man vet hvor mange det dreier seg om. Nå anslår man sånn cirka, og da blir det egentlig umulig, sier Frps idrettspolitiske talsmann.

Medlemstallene er bare av som nevnt flere punkter i revisjonsrapporten, som Norges idrettsforbund har tatt til etterretning.

– NIF har nok av utfordringer tror jeg, så de må sette seg ned å lage en prioritert rekkefølge. Og dette med medlemstallene bør være ganske viktig, understreker Tage Pettersen.

– Tror du de kan få seg en overraskelse når de får de unike medlemstallene?

– Det er godt mulig. Er det færre medlemmer, kan det medføre at spillemidlene forandres, så det vil kunne få konsekvenser, svarer Høyres idrettspolitiske talsmann.