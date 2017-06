NIF betalte idrettskjendiser for nettverksbygging

– Flere av disse har gjort mange jobber gratis over lengre tid. Denne gangen, når det var et så konkret prosjekt, som blant annet Stortinget sto bak, valgte man å betale en begrenset lønn til disse. Det kan man jo diskutere frem og tilbake, men den vurderingen som generalsekretæren og administrasjonen gjorde den gangen, var at det var nyttig, sier kommunikasjonssjef Niels Røine til NRK.

Røine har de siste dagene måtte svare for pengebruken knyttet til ungdoms-OL på Lillehammer og Sotsji-OL i 2014.

– Ikke mange hadde et forhold til ungdoms-OL

I de flere tusen bilagene som er lagt frem på Ullevaal, kommer det også frem at idrettsforbundet har betalt tidligere langrennskonge Bjørn Dæhlie og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft for blant annet å bygge nettverk og relasjoner i forbindelse med ungdomslekene.

Dæhlie har faktuert 56.250 kroner for arbeidet på Lillehammer. I tillegg har Sisa Invest AS, selskapet til Dæhlie, mottatt 20.185 kroner for et foredrag, ifølge VG.

Fjørtofts selskap Numbernine AS har faktuert 228.883 kroner til NIF. Fakturaen dekker arbeid gjort mellom 16. desember 2015 og 31. mars 2016, ifølge TV 2.

Tidligere OL-konge og NRK-ekspert Kjetil André Aamodt har faktuert 150.000 kroner til NIF.

Fjørtoft opplyser til NRK at han blant annet hadde oppgaven med å «høyne profilen til mesterskapet».

NIF-TOPP: Kommunikasjonssjef Niels Røine. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Han holdt også foredrag, var konferansier og sentral i fakkelstafetten.

– Min jobb var blant annet å skape en arena for internasjonale beslutningstagere. Spesielt internasjonalt er det ikke mange som har hatt et forhold til ungdoms-OL, sier Fjørtoft til NRK.

Den tidligere landslagsspilleren ble engasjert av NIF allerede i slutten av 2013, og jobbet også for gruppen som forsøkte å få OL til Norge.

Når det gjelder godtgjørelsene for oppdragene, ønsker ikke Fjørtoft å kommentere disse.

– Jobbet mye gratis

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Dæhlie, men Røine forklarer at den tidligere langrennskongen hadde mange forskjellige oppgaver under de tre dagene på Lillehammer.

– Han var til stede under åpningen, åpningen av OL-museet og under samlingen for unge ledere. Han var også til stede under tilstelninger hvor en del IOC-medlemmer var. Han var også til stede under arrangementet for flyktninger, sier Røine.

– Han har gjort veldig mange gratisjobber for NIF over flere år, så det var på en måte som et resultat av det, sier kommunikasjonssjefen.

Aamodt forteller at han jobbet rundt ett år i forbindelse med ungdoms-OL.

– Jeg holdt rundt 30 foredrag, ledet basisøkter, holdt appeller, møtte klubber og kretser, men det viktigste var kanskje fakkelturneen gjennom alle fylkene, sier Aamodt.

Han arrangerte også skileik med flyktninger i Morgedal.

– Jeg ble tilbudt 150.000 kroner for denne jobben. Det sa jeg bare ja til, men det er hyggelig å bidra uansett. Forbundet mente det var lettere å forsvare at man fikk litt betalt for å jobbe rundt ett år med dette og fly landet rundt, sier Aamodt.