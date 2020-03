– På bakgrunn av den høyst uavklarte situasjonen i Norge og i store deler av verden for øvrig, er det verken forsvarlig eller ønskelig å sende norske utøvere til OL eller Paralympics i Tokyo til 2020 før verdenssamfunnet har lagt denne pandemien bak seg, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding fredag ettermiddag.

Dermed har norsk idrett snudd. Senest i går sa Norges Idrettsforbund at de hadde tiltro til at IOC gjorde den rette beslutningen knyttet til OL.

– OL er en idrettskonkurranse og et stort spetakkel for verdenssamfunnet. Det er veldig populært. Så da ønsker man å gjennomføre det som planlagt fordi hvis det ikke er noen spesielt gode grunner til at det ikke skal skje, så er det fint at det skjer, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø på Dagsnytt 18 torsdag kveld.

Gullhåp vil utsette

NRK har fredag ringt en rekke norske idrettsutøvere for å høre hva de mener om en eventuell OL-utsettelse. Det er delte meninger.

Sandvolleyballspiller Anders Mol er den som har vært tydeligst.

– Sånn jeg ser for meg at det kommer til å bli, denne epidemien kommer jo til å vare. Jeg ser for meg at det er feil å samle idrettsverdenen på en plass, så tidlig etter utbruddet. Jeg ville ha utsatt det, sier sandvolleyballspiller Anders Mol.

GULLHÅP: Anders Mol (t.v.) og Christian Sørum er for tiden ranket som verdens beste sandvolleyballpar og vil være gullfavoritter i et eventuelt OL. Foto: Christian Charisius/dpa / NTB scanpix

Han er et av Norges største gullhåp dersom det blir OL i Tokyo mot slutten av sommeren. Han understreker, som alle andre utøvere vi har snakket med, at dette er en vanskelig situasjon å forholde seg til.

– I et scenario som dette, er ikke idrett så viktig. Det er faktisk snakk om liv og død for enkelte, selv om det kanskje ikke handler om det for oss som er friske og raske. Vi må se det store bildet. Da er faktisk ikke OL så viktig, sier Mol, som for første gang er kvalifisert til lekene.

Mol sier han ikke vet om det i det hele tatt er mulig å utsette et OL. Han ønsker mer enn noe annet å spille turneringen som planlagt, men at det ikke kan gå på bekostning av folks helse.

– Sånn som verden er nå, er det ganske uansvarlig å samle hele toppidrettsverdenen til en by som Tokyo. Det er mange utøvere, men også mange trenere, frivillige også videre. Det er vanskelig å se for seg hvordan det skal gå på en fin måte, sier han.

– Helt uforsvarlig før verden er i vater

En annen lagspiller som kan kjempe om gull i OL, Sander Sagosen, frykter man skal ta en OL-avgjørelse basert på økonomi, heller enn helse.

– Det er helt uforsvarlig å gjennomføre et OL før verden er i vater. Nå handler alt om å få verden tilbake til normalen. Det går på helsen til oss alle, sier Sagosen.

UFORSVARLIG: Sander Sagosen er enig med NIF om at det er uforsvarlig med et OL før verden er «​​​​​i vater.»​​​​​​ Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er klart det er en signaleffekt også. Det er viktige og mektige folk som sitter på toppene. Det er enorme penger som blir tapt om man utsetter. De har ikke alltid helsen til utøverne øverst på listen, de som styrer dette. Det går utover oss spillerne, legger Sagosen til.

Sagosen får støtte fra triatlet Kristian Blummenfelt:

– Helse og sikkerhet er viktigere enn at man taper penger dersom det ikke blir et OL. Forhåpentligvis klarer de å ta den riktige avgjørelsen, sier Blummenfelt.

Tufte: – Jeg har tillit til IOC

Roer Olaf Tufte ser det hele fra en litt annen vinkel. Han understreker at man må få kontroll på koronaviruset først, men vil gjerne konkurrere i sommer.

– Man skal ta med i betraktningen hvor stor glede idrett skaper. Utøverne skriker om at de ikke er i toppform. Men hva om alt ligger til rette, og vi skaper glede for dem som sitter hjemme, hvorfor skal vi ikke det? spør Tufte retorisk.

HELSA ER VIKTIGST: – Det viktigste er helse. Punktum. Hvis Japan kommer på toppen av viruset, og det ikke er noen helserisiko for utøvere og de som jobber, så vil jeg gjennomføre, sier Olaf Tufte, som her er sammen med makker Kjetil Borch under OL i Rio de Janeiro 2016. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– IOC er i utgangspunktet verdens største fredsorganisasjon. Det er det mange som har glemt. Idrett kan skape utrolig mye samhold og engasjement. Når vi konkurrerer er det samme hvor vi kommer fra eller hvem vi er, vi tar hverandre i hånda uansett. Det er en ting vi ikke skal undergrave. Men da må vi vente litt og se hvor dette tar veien. Jeg har tillit til at IOC tar de rette valgene, legger Tufte til.

I kjelleren hjemme på Lillestrøm, trener Henrik Christiansen styrke- og sykkeltrening. Han får ikke svømt fordi han er i karantene og fordi alle norske svømmehaller er stengt. Samtidig trener flere av hans konkurrenter som normalt andre steder i verden.

– Det er noen nå som har muligheten til å svømme. Jeg har ikke muligheten. Men det går an å få gjort mye trening selv om jeg er i hjemmekarantene. Jeg gjør det jeg kan for å trene så bra som mulig. Jeg prøver å drite i om det er urettferdig eller ikke. Det er ikke noe jeg får gjort noe med, sier Christiansen.

Heller ikke triatletene får svømt og forberedt seg som vanlig. Casper Stornes mener den aller største utfordringen vil være å få forflyttet folk til Tokyo.

– Hvis ting blir verre, så må det avlyses, men hvis det er på bedringens vei ser jeg ikke noe problem med at det blir arrangert. I verste fall så får det bli uten publikum, så får utøverne være der. Men det er vanskelig, for det er så mange folk i Tokyo uansett, sier Stornes.

Kvalifisering det største problemet?

I vår ringerunde til utøverne er det spesielt én bekymring som går igjen: Hvordan blir OL fair når så mange fortsatt ikke vet hvordan de skal få kvalifisert seg?

Det er situasjonen for bryter Stig-Andre Berge. Han har de siste årene konkurrert i 63-kilos klassen. Der er han nummer fire på verdensrankingen.

MÅ KVALIFISERE SEG: Stig André Berge frykter kvalifiseringsprosessen før OL kan bli urettferdig om pandemien varer lenge. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Men i OL finnes ikke denne vektklassen. Planen er, som alltid, å gå ned i vekt før lekene. Foreløpig vet han ikke når en eventuell OL-kvalifisering blir.

– Dette er en kjempevanskelig sak. Jeg vil nok si at hvis de finner ut nå at de må kjøre en kvalik i juni og juli, det er katastrofalt for oss. Da er det plutselig en måned til OL. Du klarer ikke toppe formen to ganger på en måned, sier Berge.

Han mener derfor det må komme en avgjørelse innen en måned.

– Vi fikk beskjed om at det ikke ble OL-kvalifisering 14 dager før. Da var vi på vei mot en toppform. Nå trener vi mot mai. Hvis det også blir flyttet, så er det ikke rettferdig lenger, sier Berge.