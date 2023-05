Nieve (22) reiser Europa rundt og filmer kamper – vil huske Norge-besøket for alltid

– På banen er Premier League Europas beste liga. Men utenfor banen blir spillerne mer og mer frakoblet supporterne for hvert år som går. Når jeg er på kamp med et storlag i Premier League, føler jeg meg ofte som en kunde for superstjernene. Men på Vålerenga mot Lillestrøm følte jeg at jeg hadde fått tillatelse til å være en del av et fellesskap i 90 minutter.

Det sier 22-årige Pegg til NRK etter mandagens forrykende oppgjør mellom Vålerenga og Lillestrøm, som ble avgjort på spektakulært vis med LSKs 4-3-scoring i det 96. minutt.

VIF-LSK ble en klassiker av de sjeldne. Foto: NTB

Pegg har vært aktiv videoblogger i seks år og har over 200.000 følgere på sin Youtube-konto, og er etter hvert blitt anerkjent for videoer som fanger essensen og særegenheten til ulike klassikere og fotballkulturer rundt om i forskjellige land.

Mandag gikk turen til Norges hovedstad for å overvære norsk fotballs kanskje heteste oppgjør. TV 2s Jesper Mathisen, som må sies å ha vært med på en del, sa flere ganger under kanalens kampsending at han aldri har opplevd lignende ramme i Eliteserien.

Og besøket gjorde inntrykk på Pegg, som allerede har lagt ut en ni minutter lang video fra kampen. Se en smakebit her (med tillatelse):

Overraskes over norske fotballsupportere Du trenger javascript for å se video.

– Derfor jeg har mistet kjærligheten

Særlige scenene mot slutten av kampen, og etter kampslutt, gjorde sterkt inntrykk på den engelske 22-åringen.

Da sto LSK-spillerne i lang tid ute på kunstgresset og feiret seieren sammen med en stappfull tribune med gulkledde supportere.

I videoen hun har lagt ut fra kampen peker hun flere ganger på at scenene fikk frem de beste sidene ved fotball.

– Denne tilhørigheten (mellom spillerne og supporterne) er så vakker, og det er derfor jeg har mistet litt av kjærligheten min til fotball etter at Premier League begynte igjen etter VM. Premier League er en utrolig liga med mange superstjerner, men jeg har sett disse videoene av stjerner som bare ignorerer supportere og går rett forbi dem som om de ikke eksisterer, sier hun i Youtube-filmen fra kampen.

GRUPPEBILDE: Lillestrømspillerne og støtteapparatet tar gruppebilde sammen med supporterne etter 4-3 seieren. Foto: NTB

Måtte beklage spillernes oppførsel

I det siste har det nemlig dukket opp flere videoer av Premier League-stjerner som virker å overse sine egne supportere.

Først fikk Arsenal-stjernene kjeft av klubbens kjendissupporter Piers Morgan og flere andre da de signerte autografer til en ung jente uten å se henne i øynene eller si noe som helst.

– Kom igjen, gutter. Kan ikke minst én av dere si hei til henne, tordnet Morgan. I etterkant har imidlertid jentas far vært ute og tatt Arsenal i forsvar.

Mandag måtte Leeds rykke ut med en pressemelding etter at en rekke spillere gikk rett forbi en ung supporter som sto og ventet på heltene sine med en stor autografblokk.

Hendelsen ble fanget på video og skapte raskt sinne og fortvilelse, og klippet nærmer seg ni millioner avspillinger.

– Ord kan ikke få frem hvor lei oss vi er for at den unge gutten i videoen, som iført en Leeds-drakt, ikke blir vist mer kjærlighet fra troppen, skriver klubben i en beklagelse.

Akor Adams feiret lenge med LSK-fansen etter kampslutt. Foto: NTB

Hovedårsaken til at den 22-årige briten satte så pris på opplevelsen i Oslo mandag kveld, er at det var noe ekte og nært over det hun fikk se, påpeker hun.

– Det vil jeg huske for alltid

I videoen fra oppgjøret filmer hun seg selv mens hun sitter hun på langsiden og ser at LSK-spillerne feirer seieren sammen med supporterne i lang tid etter kampslutt.

– Det der borte, det er takknemlighet. Dette er spillere som er klar over hvilken rolle de har i denne klubben, sier hun i videoen.

– Hva gjorde størst inntrykk på deg?

– Det var Lillestrøm-fansen, som stjal showet fullstendig og tok over Oslo, det vil jeg huske for alltid. De var fiendtlige, de var fulle av energi og veldig høylytte. Men etter kampen forlot de stadion på en respektfull måte. Jeg så ikke noe voldelig oppførsel fra noen av supportergruppene, og det var strålende å se. Det er slik det skal være, sier hun til NRK.

I videoen sier hun «jeg elsker denne klubben» om seierherrene i gult og svart.

– En fotballklubb som jeg inntil i går bare visste navnet på, og ikke noe mer, hadde plutselig vunnet meg over i løpet av 90 minutter, sier hun.

Også i LSK-leiren satte de stor pris på det de var med på mandag kveld.

– Dette var dramatikk, spenning og fotball på sitt beste, oppsummerte LSK-trener Geir Bakke overfor NRK etter kampslutt.

