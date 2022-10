Niemann med søksmål mot Magnus Carlsen – krever minst 100 millioner dollar

Martin Ødegaard tildelt Kniksens hederspris

Martin Ødegaard (23) er årets vinner av Kniksens hederspris. Han får den etter å ha tatt store steg som kaptein for både landslaget og Arsenal.

Tildelingen ble kjent da Norsk Toppfotball feiret sitt 50-årsjubileum i Oslo torsdag kveld. Det er bare Erling Braut Haaland som var yngre enn Ødegaard da han fikk prisen i 2020.

– Dette hadde jeg ikke forventet. Det er litt surrealistisk og en stor ære å motta denne prisen, sier Ødegaard i en uttalelse.

Kniksens hederspris er den gjeveste utmerkelsen man kan få i norsk fotball. Tradisjonelt har den gått til personer eldre enn Ødegaard, men juryen mener midtbanestjernen passer kriteriene godt gjennom sin internasjonale suksess og posisjon som rollemodell.

– I tillegg til å være en av verdens fremste fotballspillere, er Martin Ødegaard et forbilde for oss alle. Vi kan alle være stolte over å ha en slik spiller i verdens tøffeste liga (Premier League) som barn og unge over hele verden ser opp til. Den respekten spilleren nyter blant alle, er unik, sier styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball på vegne av juryen. (NTB)