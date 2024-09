«Kun noen utvalgte få hadde tilgang til Maurtens bikarbonat de siste par årene, mens det var i testfasen. Nå er det tilgjengelig for alle».

Det skrev Nick Willis i en X-melding etter at OL-sølvvinner på 800 meter, Marco Arop, hadde kommentert at han begynte å bruke det under Paris-lekene.

Willis er selv sølv- og bronsevinner på 1500 meter i OL. Han har flere ganger gitt uttrykk for at utviklingen på utstyrsfronten – og nå også ernæringsfronten – er en av bidragsyterne til at det løpes raskere enn tidligere på mellomdistanse.

OL-MEDALJØR: Nick Willis, her med bronsen fra OL i Rio de Janeiro. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Trendmiddelet han sikter til finner du på kjøkkenet. Det er best kjent som natron og finnes i bakepulver. Inntak av sodium bikarbonat motarbeider syredannelsen som finner sted når kroppen ikke får nok oksygen.

For å få en effekt i toppidretten trengs store doser. Det utgjør en tøff belastning for fordøyelsessystemet og kan føre til brekninger og løs mage, men nå er det kommet nye tilskudd på banen.

De nye tilskuddene transporterer stoffet på en mer skånsom måte i kroppen, som fører til færre av de uønskede bivirkningene.

Willis spekulerte i at det suksessrike laget On Athletics Club ikke var like suksessrik som i foregående år fordi flere hadde tilgang til bikarbonat.

Avfeier teorien: – Magen gjorde vondt

Det skjedde etter at flere lagets utøvere møtte utfordringer i utslagsrundene på 1500 meter. Yared Nuguse, som senere tok OL-bronse, slet seg videre. Han mener det neppe skyldes bikarbonat.

– Jeg personlig har aldri vært en fan av det og har aldri tatt det. Hvis du tar det og ikke føler deg så bra, slik som jeg gjør, så burde man ikke ta det. Hvis det hjelper så er det bare å fortsette med det, sier Nuguse, som mener det var en større snakkis i miljøet gjennom 2023-sesongen.

Han opplevde flere negative enn positive effekter av produktet:

– Magen og kroppen min føltes rar og ikke helt god ut. Jeg var bare ikke fornøyd. Jeg vil føle meg rolig, avslappet og klar. I stedet følte jeg meg rar og magen gjorde vondt, forklarer Nuguse.

IKKE ENIGE: Yared Nuguse og Narve Gilje Nordås kjempet om seieren i London sist sesong. Ingen av dem støtter teoriene til Willis. Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

Willis har gjentatte ganger omtalt produktet, som NRK skrev om under OL. Han mener at det – i tillegg til å ha jevnet ut feltet – har en effekt på tidene som løpes.

«Gretten gammel gubbe om effekten av (nye) piggsko/bikarbonat: 10.-plass i kvinnenes semifinale på 1500 meter løper 3.59. 3.57 holder ikke til finale. Legg til 3–4 sekunder til alles tid og det stemmer overens med tidligere leker. Jeg mener effekten er enda større i mesterskap enn i vanlig sesong, fordi utslagsrundene tærer på kreftene».

NRK har forsøkt å få Willis til å utdype. Han har sett, men ikke besvart, vår henvendelse.

Nordås tror ikke på teorien

På spørsmål om hva Narve Gilje Nordås mener om at bikarbonat-bruken har jevnet ut feltene, svarer han avvisende:

– Det var mer grunner enn det til det. De aller fleste hadde det i fjor òg. Jeg tror ikke det var grunnen, sier Nordås til NRK.

– Hva tror du effekten av den type inntak har på en 1500-meter?

– Det ligger noen tideler der. Det kommer litt an på hvem du er og hvordan du responderer. Det kan umulig være mer enn noen tideler. Persen min er satt uten bikarbonat, bare så det er sagt, sier Nordås, som har en personlig rekord på 3.29,47 fra Bislett Games i 2023.

BEST UTEN: Narve Gilje Nordås' personlige rekord ble satt uten å ha inntatt bikarbonat. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Jakob Ingebrigtsen trodde heller ikke Willis var inne på noe vesentlig, da han ble spurt av NRK i Polen. Han mener tilgangen har vært der for dem som ønsker det lenge nok.

– Enda et verktøy

Verdensmester og OL-sølvvinner på 800 meter, Marco Arop, brukte det for første gang under OL i Paris. Før semifinalen og finalen tok han en dose, som han mener hadde overraskende bra effekt.

– Jeg hadde det dessverre ikke i dag, og jeg tror jeg hadde følt meg litt bedre om jeg hadde det. Jeg tror det er enda et verktøy vi kan utnytte, sa Arop til NRK, etter å ha løpt inn til knallsterke 1.41,72 etter et roteløp i Lausanne.

– Vil du bruke det videre som del av din løpsstrategi?

– Jeg vil bruke det litt oftere, det er bare spørsmål om når jeg ikke skal bruke det, fordi jeg vil ikke gjøre meg for avhengig av det og anvende det for mye. Jeg vil derfor velge hvilket løp ut ifra hvor det trengs mest.

KANADISK STJERNE: Marco Arop. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Arop brukte heller ikke bikarbonat da han vant 800-meteren i Chorzów i slutten av august.