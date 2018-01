Ni fingre, et kraniebrudd og en norsk idol-deltager

Håndball-EM for herrer kastes i gang i Kroatia fredag. Norge åpner mot Frankrike, mens Hviterussland og Østerrike starter ballet i Norges gruppe noen timer tidligere.

Men det er ikke bare på grunn av sine håndballprestasjoner EM-spillerne gjør seg bemerket. Én av profilene i mesterskapet har blant annet bare ni fingre. Og flere av dem har kallenavn som gjør at de er vanskelig å glemme.

Hør Frankrike–Norge fra kl. 20.20 på P1 og NRK sport.

Gudjón Valur Sigurdsson, Island

RESTAURANTEIER: På Island kan du spise pizza fra Sigurdssons egen restaurant. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Islendingen driver sin egen pizzarestaurant på Island som heter Flatbakan. Restauranten er ifølge Valur selv, meget populær.

Zarko Sesum, Serbia

UHELDIG: Serbias Zarko Sesum har vært gjennom litt av hvert hittil i håndballkarrieren. Foto: IVAN MILUTINOVIC / Reuters

Sesum har vært gjennom mye vondt i sitt liv. I 2009 spilte serberen for storklubben Vezsprem. På en nattklubb skal han sammen med lagkamerater ha blitt angrepet av to sigøynere med kniv. Lagkompisen Marian Cozma døde av skadene, mens Sesum pådro seg et kraniebrudd. Episoden skapte opprør mot sigøynere i Ungarn. I 2012 var Sesum igjen i begivenhetenes sentrum. I semifinalen mellom i Serbia og Kroatia i EM ble Sesum truffet av en mynt kastet fra tribunen. Sesum fryktet å miste synet på det ene øyet, men det gikk heldigvis bra for EM-spilleren.

Luc Abalo, Frankrike

STAR-WARS: Luc Abalo sammenlignes med en ikke ukjent figur fra Star-Wars-universet. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Dette er mannen med de mange kallenavnene! Abalo er en verdensstjerne i herrehåndball, mye på grunn av hans enorme spenst og evne til å vri skuddarmen i de fleste posisjoner. Derfor kalles han blant annet Luke Skywalker. Og ikke minst «l`homme elastic», som fritt oversatt fra fransk betyr «Gummimannen».

Patrick Wiencek, Tyskland

«BAMM-BAMM»: Nok et herlig kallenavn på en herlig spiller. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Nok et herlig kallenavn. Wiencek kalles «Bamm-Bamm» blant tyskerne. Han har rett og slett fått kallenavnet etter Flintstone-karakteren «Bamm-Bamm». Ser du bilde av ham er det lett å forstå hvorfor.

Østerrikes landslag

RAUL SANTOS: En av mange på det østerrikske landslaget med utenlandsk bakgrunn. Foto: CLAUS FISKER / Afp

Dette er faktisk et lag bestående av mange nasjonaliteter! Blant profilene finner vi Raul Santos som er født i Den dominikanske republikk. Nikola Bilyk som er født i Tunisia men vokste opp i Kiev før han flyttet til Østerrike. Janko Bozovic er egentlig montenegrinsk, Nikola Marinovic er født i Serbia og for å toppe det hele har de hentet inn utenlandsk arbeidskraft på benken også. Patrekur Johannesson er islandsk.

Ivan Cupic, Kroatia

NI FINGRE: Cupic spiller håndball med smått utrolige ni fingre. Ser du den som mangler? Foto: Ben Curtis / Ap

En av Kroatias beste spillere spiller håndball med ni fingre etter en hendelse på trening. På venstre hånd mangler Cupic ringfingeren. På trening i hallen som ligger under Norges spillerhotell satt han gifteringen fast i en stålwire som hang ned fra taket i det han skulle kaste ballen. Fingeren ble regelrett kuttet av og sykehuset klarte ikke å redde fingeren. Mange trodde han måtte legge opp sommeren 2008, men Cupic har motbevist alle. Ti år senere er han klar for nok et nytt mesterskap. Denne gangen på hjemmebane.

Kent Robin Tønnessen, Norge

SVERIGE?: Nei, Tønnessen valgte selvsagt Norge! Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Visste du at Norges høyreback er født i Sverige? Nærmere bestemt tettstedet Partille. Han kunne dermed representert Sverige om han ville. Noe han ikke har gjort, heldigvis for Norge.

Arnor Thor Gunnarsson, Island

SER DU LIKHETEN?: De er nemlig brødre. Foto: KARIM JAAFAR/PATRICK HERTZOG / AFP PHOTO

På islands fotballandslag spiller Aron Einar. På håndballandslaget spiller broren Arnor Thor. Begge er sentrale. Aron Einar er kaptein på fotballandslaget og hans lange innkast sto bak to av Islands mål i forrige mesterskap. Til daglig spiller han for Cardiff i Wales, mens Thor spiller i den tyske bundesligaen.

Karabatic-brødrene, Frankrike

FRANSK STJERNESPILLER: Nikola Karabatic og broren Luka Karabatic prøvde seg som gjetere i et fransk tv-program. Nikola er for øvrig lagkompis med Sander Sagosen i PSG. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Nikola og Luka Karabatic var med på et TV program i Frankrike i 2017 som het «Tre dager i en gjeters hverdag». Brødrene tilbrakte tre dager i Cévennes fjellene som gjetere og skal ha vært meget populært blant seerne.

Luka Cindric, Kroatia

VALGTE HÅNDBALL: Men kunne blitt fotballspiller, Luka Cindric. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

Han var en talentfull fotballspiller som ung og ble tilbudt proffkontrakt av Dinamo Zagreb, men valgte å satse på håndballen.

Marko Kopljar, Kroatia

STOR MANN: Qatars Bassel Alrayes blir litt liten i forhold til Marko Kopljar. Foto: FRANCK FIFE / Afp

Kopljar er den høyeste spilleren i mesterskapet. Med sine 210 centimeter ruver han over alle. Til sammenligning er Norges høyeste spiller Magnus Abelvik Rød. Han er 203 centimeter. Norges laveste er Magnus Jøndal med 181 centimeter.

Aron Palmarsson, Island

SPORTSFAMILIE: Nok en mann fra Island med en ikke ukjent familie fra andre idretter. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / Afp

Den islandske stjernen kommer fra en familie med idrettsstjerner. Faren Palmar var en kjent islandsk basketballspiller og onkelen er selveste Eidur Gudjohnsen. Fotballspilleren med fortid i blant annet Barcelona.

Janko Bozovic, Østerrike

NORGESVENN: Bozovic har faktisk spilt i Norge. Foto: HENNING BAGGER / Afp

Den østerrikske spilleren med over 200 mål på landslaget, har en fortid i den norske klubben Nittedal/Hakadal. Bozovic spilte i NIT/Hak i en sesong tilbake i 2006 – tro det eller ei.

Kristian Bjørnsen, Norge

VÆRT MED PÅ IDOL: Norges kantspiller Kristian Bjørnsen har tidligere deltatt i Idol. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norsk håndballs Idol-deltager. Bjørnsen vil ikke røpe mye rundt sin egen deltagelse annet enn at han sang en norsk sang og ble bedt om å synge en engelsk sang, og da sa det stopp. Han er likevel håndballguttas svar på Kurt Nilsen.

Henrik Toft Hansen, Danmark

HÅNDBALLPAR: Danske Henrik og svenske Ulrika Toft Hansen er gift. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Strekspillere tiltrekker hverandre tydeligvis. For Henrik er gift med strekspilleren på det svenske kvinnelandslaget, Ulrika Toft Hansen. Hun spilte VM i Tyskland, og nå skal ektemannen spille EM i Kroatia.