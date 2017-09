NFL-stjerne har samlet inn over 100 millioner kroner på under én uke

Årets sesongoppkjøring for det amerikanske fotballaget Houston Texans har handlet svært lite om det sportslige.

Fredag sist uke traff uværet Harvey kysten i USA med full kraft, og spesielt storbyen Houston ble utsatt. Store deler av USAs fjerde største by har blitt oversvømmet, flere er bekreftet omkommet, og titusenvis har fått hjemmene sine ødelagt.

– Det er helt utrolig

Sent søndag kveld bestemte Houston Texans-spiller J.J. Watt seg for å bruke sin Twitter-konto for å samle inn penger til Harvey-ofrene. Målet var å få inn 200.000 dollar, eller drøye 1,5 millioner kroner. I skrivende stund har NFL-stjerna klart å samle inn 13,5 millioner dollar – over 100 millioner kroner.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er helt utrolig. Jeg kan ikke takke dere nok. Kjendiser, musikere, idrettsutøvere, barn som har samlet penger med saftbodene sine, bedrifter, tusen takk. Mitt fokus er at disse pengene skal gå direkte til de som trenger det. Houston, vi tenker på dere, sier Watt til sine 4 millioner følgere på Twitter.

NFL-laget Tennessee Titans, som tidligere het Houston Oilers, er blant dem som har donert inn penger til Watts oversvømmelsesfond. De ga 1 million dollar. Den berømte talkshow-verten Ellen DeGeneres og butikkjeden Walmart gikk også sammen for å donere 1 million dollar til fondet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dedikerer sesongen til byen

Ifølge Watt vil de første forsyningene komme til Houston denne helgen.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å bygge opp byen igjen, sier Watt til NBC Sports.

STORE ØDELEGGELSER: Store deler av Houston er oversvømmet etter uværet Harvey. Foto: David J. Phillip / AP

Houston Texans skulle opprinnelig spille treningskamp mot Dallas Cowboys i Houston natt til fredag. Kampen ble først flyttet til Arlington, men lagene bestemte seg etter hvert for å avlyse kampen i respekt for Harvey-ofrene. Texans sesongåpner søndag kveld, hjemme mot Jacksonville Jaguars.

– Det J.J. gjør er fantastisk, og vi føler alle med Houston. Vi vil dedikere denne sesongen til innbyggerne i Houston, sier Texans-trener Bill O'Brien til HoustonTexans.com.