NFL-klubb ber om hjelp til snømåking før avgjørende kamp

Det er ikke bare i Norge at snøen har bydd på trøbbel de siste dagene. I USA søker Buffalo Bills etter frivillige snømåkere før kampen mot Kansas Chiefs søndag.

– For å gi et trygt sted for søndagens kamp mellom Bills og Chiefs ber vi alle som er 18 år og eldre, som er interessert i å måke snø inne på stadion om å komme til Highmark Stadium fra og med fredag klokken 14, skriver klubben på sine nettsider.

I Buffalo og området rundt New York har de siste dagene vært kraftig snøvær. Nattens ishockeykamp mellom Buffalo Sabres og Chicago Blackhawks måtte utsettes, og nå kan været også få konsekvenser for søndagens kvartfinalen i NFL.

Vinneren av kampen mellom Chiefs og Bills vil gå til divisjonsfinalen i AFC.

Vinneren av divisjonsfinalen er klare for Superbowl. Her er det lav sannsynlighet for snø, da årets finale spilles på Allegiant Stadium i Las Vegas. Her er det dessuten tak. (NTB)