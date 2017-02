NFFs jakt i kulissene – slik holdt de trenerjakten hemmelig

– Det er alltid en risiko for lekkasjer. Nå har vi vært potte tette hele veien, og det setter jeg pris på. Det er positivt at vi klarer å holde tett i et så vanskelig landskap, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb.

For andre gang på drøye to måneder har Semb og Norges Fotballforbund klart å holde tett om ansettelsen av ny landslagssjef. Martin Sjögren var ikke viet mye spalteplass før han ble prestert som damelandslagets nye trener.

– Det er viktig for oss og de som blir ansatt at vi kjører gode prosesser og er tette. Det gjør at vi får holde på med forhandlingene i fred og ro, sier Terje Svendsen.

Solbakkens nei til NFF ble omtalt i flere medier før NFF kom på banen. Også Høgmos sluttforhandlinger ble først omtalt av andre enn forbundet selv. NRK og TV 2 var på plass da Semb møtte Bob Bradley på Gardermoen.

Nå har pipa fått en annen lyd.

Ifølge TV 2 måtte Lagerbäck bytte bil etter at han ankom Norge i dag tidlig. Mens Semb snakket med pressen ble Lagerbäck smuglet inn underetasjen, skriver kanalen. Lagerbäck skal ha blitt holdt på kontoret til generalsekretær Kai Erik Arstad i frykt for at lekkasjer fra andre NFF-ansatte.

Spekulasjoner

«Blir det Smerud? Er det Hamrén? Hvor er Lagerbäck? Hva skjedde med Bob Bradley? Blir det ikke Hamrén likevel? Velger NFF en midlertidig løsning?»

De løse trådene var mange i gangene på Ullevaal stadion like før klokken 12 onsdag.

– Ansettelsesutvalget har vært flinke til å holde ting veldig internt. Det har vært stor interesse, men det har ikke vært krevende. Vi må ha en ryddig prosess, og da er det begrenset hva slags detaljer vi kan gå ut med, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik.

– I sånne prosesser er det alltid ønskelig å holde kortene tett til brystet, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Rundlurte Norge

Like over klokken 12 vandret tre dresskledde menn inn i hjemmegarderoben på Ullevaal stadion. Fotballpresident Terje Svendsen, toppfotballsjef Nils Johan Semb og kommunikasjonssjef Yngve Haavik tråklet seg forbi fotografene og satte seg på podiet foran det ventende pressekorpset. Haavik satte seg i midten.

NFF-SPØK: Terje Svendsen, Yngve Haavik og Nils Johan Semb inntok podiet på Ullevaal stadion like over klokken 12 onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Deretter spredte det seg en usikkerhet seg i salen. Hvem var denne mannen i midten? Er det Norges nye landslagssjef?

Nei, det ble ikke Yngve Haavik. Lars Lagerbäck kom snikende inn et drøyt minutt senere, og da var katta ute av sekken.

– Vi synes det var artig at ingen hadde klart å finne ut hvem det var, så vi kjørte en liten spøk der. Vi synes det var en morsom greie, sier Haavik.