NFF: Seriestart i slutten av mai

Norges Fotballforbund, samt interesseorganisasjonene Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har besluttet å utsette seriestarten til slutten av mai. Det melder NFF tirsdag kveld. Det tas sikte på oppstart helgen 23.-24. mai, som vil gi mulighet for to runder før landskamper i juni, skriver NFF. Målet er å starte sesongen med publikum til stede, og at turneringene skal gjennomføres med normalt antall kamper.