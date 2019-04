– Vi må gjere ei seriøs vurdering av det, for det er eit ansvar vi har i Noregs Fotballforbund å stimulere noko som vi har tur på, seier Klaveness i eit intervju med NRK.

Toppfotballsjef Lise Klaveness seier NFF må vurdere å tvinge toppklubbane i Noreg til å etablere eigne kvinnelag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Molde har bestemt seg for å starte eige toppserielag på kvinnesida og i Ålesund er kvinnelaget Fortuna i tett samarbeid med eliteserielaget.

Men store klubbar som Brann og Rosenborg står framleis utan eigne lag i toppserien på kvinnesida.

Å stille det som eit lisenskrav, slik ein har med at alle toppklubbane skal ha eigne juniorlag, er eit av alternativa Klaveness seier kan bli aktuelt.

– Sjølvsagt kan eit av krava vere det. Eg ser at det er bevegelse der ute, og då må Noregs Fotballforbund vurdere kva vi skal gjere, elles tar det for langt tid.

Vurderar lisenskrav i Europa

Toppfotballsjefen understrekar at det beste er om klubbane ser verdien av dette på eigen hand og at det ikkje skjer ved tvang.

Ute i Europa er det blitt heilt vanleg at topplaga på herresida også har eigne kvinnelag.

President i Noregs Fotballforbund, Terje Svendsen, seier han personleg er skeptisk til bruk av tvang, men utelukkar ikkje at det kan bli løysinga.

Fotballpresident Terje Svendsen trur dei fleste topplaga i Noreg har eigne kvinnelag om fem år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det går jo føre seg ein diskusjon om dette på europeisk nivå og den diskusjonen vil også kome i Noreg. Spørsmålet er om det skal skje med tvang eller om det skal skje frivillig. Den diskusjonen har vi ikkje hatt enda, seier han.

– Eg har veldig tru på at retninga å gå er at fleire av toppklubbane satsar på kvinnefotball på toppnivå.

Trur RBK har kvinnelag om få år

Det er opp til styret i Noregs Fotballforbund å bestemme dette, men Svendsen trur likevel at dette er ein så prinsipiell diskusjon at det i så tilfelle vil hamne på bordet til fotballtinget.

I Rosenborg har man innleia eit treårig samarbeid med Trondheims-Ørn. Dagleg leiar Tove Moe Dyrhaug seier at ho ser for seg at klubbane på sikt kjem til å slå seg saman.

– Eg tenker det er fint å vere kjærastar ei stund, før vi giftar oss. Vi vil ikkje etablere eit lag som konkurrerer mot Trondheims-Ørn. Men litt fram i tid vil det nok bli ein del av Rosenborg, seier Dyrhaug.

Ho er skeptisk til at dette skal skje gjennom eit lisenskrav.

– Eg synst det er dumt om dette skal skje gjennom tvang. Det beste er at dette skjer fordi man har lyst, legg ho til.

Dagleg leiar i Brann, Vibeke Johannesen, seier at det per no er uaktuelt for Brann å starte eige kvinnelag.

Brann har ingen planar om å starte eige kvinnelag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi har i dag eit tett samarbeid med dei to toppserielaga i byen her, Sandviken og Arna/Bjørnar, og då trur eg ein må sjå på konsekvensane for dei toppserielaga som alt er i vår by. Det er viktig å ha respekt for kvinnelaga og miljø som alt eksisterer.

Landslagssjef Martin Sjögren er derimot ikkje i tvil om at dette er vegen å gå.

– Om ein skal sjå på det som skjer nede i Europa, og vi har jo ambisjonar om å halde fram med å ta steg framover og henge med i den utviklinga, så trur eg nesten det er eit nødvendig steg å ta.

Og i Noregs Fotballforbund er man heller ikkje i tvil om at utviklinga vil gå mot at dei fleste toppklubbane i Noreg også etablerar kvinnelag.

– Trur du at om fem år så spelar lag som Brann, Bodø/Glimt og Rosenborg også i toppserien?

– Ja, det trur eg faktisk, seier Klaveness og får støtte av fotballpresidenten.