NFF vil endre omstridt UEFA-regel etter tilskuerrot

– Den regelen synes jeg absolutt UEFA må se på, fordi det er litt spesielt at en blir dømt til å spille for tomme tribuner, og så kan en fylle tribunen med 30.000 barn og 3000 voksne, sier president i NFF, Terje Svendsen, til NRK.

Kampen mellom Norge og Romania i Bucuresti i kveld skulle i utgangspunktet spilles bak lukkede dører. Det var en del av UEFAs straff mot Det rumenske fotballforbundet etter tribunebråk ved tidligere anledninger.

Begrepet «lukkede dører» er imidlertid åpenbart relativt når en ser nærmere på UEFAs regelverk. For i et av punktene står det at barn med følge har tillatelse til å komme på kampen:

«Barn opp til 14 år, med følge av voksen, fra skoler og/eller fotballskoler invitert med gratisbillett»

Det er denne delen av regelverket NFF nå ønsker å ta tak i, for nå frykter det norske støtteapparatet at det kan oppstå tribunebråk i kveldens kamp.

– Vi skal be UEFA se på regelen. Hvis man skal spille for tomme tribuner og blir dømt for det, så må det være noe innhold, forteller Svendsen.

I dialog med UEFA

Beskjeden om at tribunene ikke vil bli tomme likevel kom mandag. Svendsen forteller at dette har vært et forstyrrende element i oppkjøringen.

– Vi har jo hatt to tanker i hodet samtidig: Ikke lage noe oppstyr rundt dette i spillergruppen. Fokus på å gjøre en best mulig kamp. Og så har vi internt i støtteapparatet forberedt oss på det som måtte komme, sier Svendsen.

– Det bildet som ble skapt, at det kampen skulle spilles for tomme tribuner blir jo noe helt annet enn det som var forutsatt.

FULLT FOKUS: Terje Svendsen forteller at de ønsker at spillergruppen skal ha fullt fokus på kampen. Her ved Martin Ødegaard og Joshua King mot Spania. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Selv om han understreker at spillergruppen har hatt fullt fokus på å gjøre en optimal kamp, så har støtteapparatet kontaktet UEFA.

– Vi har allerede tatt en dialog med UEFA og vi kommer garantert til å ta opp dette her i etterkant av kampen. Om regelverket og den manglende informasjonen som vi har fått fra UEFA, understreker Svendsen.

Norges Fotballforbund har mottatt en beklagelse fra UEFA, men er ikke tilfreds med hvordan situasjonen utviklet seg.

– De beklager den manglende informasjonen, noe jeg synes er helt på sin plass. Det er fullstendig mangel på informasjon.

Opplevde lignende i Serbia

Det samme skjedde da Molde skulle spille playoff til Europaligaen tidligere i august. Borteoppgjøret mot det serbiske laget Partizan skulle spilles for tomme tribuner. Likevel fikk den serbiske klubben tillatelse til å slippe inn 3000 barn.

Administrerende direktør i Molde, Øystein Neerland, opplevde det ikke som problematisk der og da.

FORSTÅR NFF: Administrerende direktør i Molde, Øystein Neerland, skjønner at NFF reagerer på at så mange for slippe inn på tribunen. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Det er ikke noe vi har tenkt på for å si det rett ut. Vi opplevde ikke det der og da som et stort problem. Stadion var jo nesten tom, noe den tydeligvis ikke er i kveld.

Han har full forståelse for at NFF reagerer på situasjonen rundt kveldens kvalifiseringskamp.

– Når det er slik at stadion skal være tom, så skal den jo ikke være full når det rumenske landslaget har fått en sånn straff. Så det blir jo litt spesielt. Vi i Molde synes også det er rart.