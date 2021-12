NFF stusset etter utflukt: – Jeg opplevde at møtet ble en PR-tur for Qatar

– Jeg opplevde at møtet med utenriksministeren ble en PR-tur for Qatar, sa Terje Svendsen til NRK mellom møter fredag formiddag.

Presidenten i Norges Fotballforbund (NFF) besøkte sist uke vertsnasjonen for neste års VM sammen med en delegasjon fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa). På programmet sto et møte med Qatars utenriksdepartementet. Det ble ikke helt som ventet.

– De viste oss en camp knyttet til hvordan de tar imot afghanske flyktninger kombinert med litt informasjon, sa Svendsen til NRK.

NFF opplyser at forvirringen skyldtes at hun som hadde ansvar for programmet ble syk før avreise. Dermed fikk hun ikke kommunisert hva besøket innbar.

Vist frem flere ganger

Qatars utenriksdepartement har vel å merke kontorer tilknyttet leiren. Den ble også vist frem da Fifa markerte at det er ett år igjen til lekene i slutten av november.

– De var opptatt av å vise at de er opptatt av menneskerettigheter, forteller Svendsen.

Ørkenstaten har gjentatte ganger blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene av blant andre Amnesty og Human Rights Watch.

Fifa-president Gianni Infantino besøkte en tilsvarende leir i september.

TATT TIDLIGERE: Fifa-president Gianni Infantino besøkte en flyktningleir da han besøkte Qatar i starten av september. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Qatar har vært vertsland for flere møter mellom Taliban og internasjonale toppledere. Nå er det også mellomstasjon for mange afghanere som flykter fra regimet.

NRK har sendt spørsmål om programmet til Uefa. De har ikke besvart henvendelsen. Den lokale arrangørkomiteen henviser til myndighetenes medieavdeling angående informasjon om mottaket. De her foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Møtte migrantarbeidere

Hovedmålet med Qatar-turen var å følge utviklingen rundt migrantarbeidernes forhold.

Torsdag og fredag satt Svendsen i møter med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), qatarske myndigheter, VMs arrangørkomité og ulike interesseorganisasjoner.

Deler av Uefa-delegasjonen løsrev seg fra det offisielle programmet for å møte migrantarbeidere fra Asia og Afrika.

– Hadde ikke vi fått anledning til å møte dem, hadde vi ikke dratt ned. Dialog med de som har beina på jorden her er viktig, sier Svendsen til NRK.

Bekymret for kvinners rettigheter

Fotballpresidenten hevder at arbeiderne de snakket med hadde endret fokus fra han besøkte landet i 2019. Da handlet det om reformer for arbeiderne og implementeringen av dem.

– Det var ikke like sterkt fokus denne gangen, for det de sa var at reformene var underveis og delvis implementert, sier Svendsen.

NFF-toppen kaller det overraskende. Han forteller at de ønsket å rette søkelyset mot et annet tema.

– De kom med noen nye bekymringer som jeg syns er krevende. De fokuserte på såkalte «domestic workers», det vil si de som jobber i private hjem. I hovedsak kvinner med lav utdannelse.

May Romanos i Amnesty International forklarte nylig til NRK at dette er en gruppe arbeidere som ofte blir oversett. Det handler om kvinner med begrenset frihet og rettigheter, som ofte jobber lange dager og står i fare for å bli utsatt for fysisk vold og trakassering.

Se mer om kvinnelige fremmedarbeidere i Qatar her:

Sportsrevyen Du trenger javascript for å se video.

Mener presset virker

– Det vekker stor uro å høre om det som skjer rundt «domestic workers», altså au pairer og kvinner som arbeider innenfor hjemmene i Qatar. Det tyder på at sponsorsystemet ikke er avskaffet i samme grad. Jeg deler Terjes bekymring om at det må være et fremtidig satsningsområde, sier Jakob Jensen i Dansk Boldspil-Union til NRK.

Han mener den nordiske tilstedeværelsen og det presset som er rettet mot Qatar likevel har hatt en effekt.

– Det skjer noen tydelig forbedringer, som også blir nevnt av migrantarbeiderne. De har bedre lønn, bedre rettigheter og en stor del av Kafala-systemet er opphevet, sier Jensen til NRK.