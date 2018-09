NFF snur etter publikumsfiasko

NFF senker prisene på de to kommende hjemmekampene fra 500 til 200 kroner på langsidene. På kortsiden reduserer man prisen fra 300 til 200 kroner.

Reduksjonen av prisene kommer etter at kampen mot Kypros ble spilt for nesten tomme tribuner på Ullevaal.

– Vi ønsker fullt trykk på tribunen, og når tilbakemeldingen fra publikum var at vi priset oss for høyt sist, så ønsker vi nå å gå langt i motsatt retning, sier fungerende generalsekretær, Kai-Erik Arstad, i NFF i en uttalelse.

Publikumstallet mot Kypros var det laveste i en tellende hjemmelandskamp på over 30 år, og NFF ble kritisert for å ha satt billettprisene for høyt.

De dyreste billettene til kampen mot Kypros kostet 500 kroner for voksne og 250 for barn. Prisen ble skrudd opp til nasjonsligaåpningen, noe som ikke falt i god jord blant publikum.

– Fotballforbundet burde halvert prisene med tanke på hva kampene er verdt, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp før NFF offentliggjorde prisreduksjonen.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad

– Tragisk tall

Etter kampen lovte Fotballforbundet å se nærmere på prisnivået.

Kun 5172 så nemlig Norge vinne over Kypros, og det er det dårligste tilskuertallet i en turneringskamp på hjemmebane siden 1987.

– Det er et ganske tragisk tall, sier Torp.

I 1987 så 3540 kampen mot Island i EM-kvalifiseringen.

– Hvilken effekt vil det ha å sette ned billettprisene, tror du?

– Det er ikke «wow-kamper», selv om det er nasjonsligaen. Motstanderne er ikke veldig spennende. Det er litt traust. Da kan ikke prisene være høye, sier Torp.

– Skal engasjere

NRKs fotballekspert mener NFF burde satt ned billettprisene før Kypros-kampen.

– Da hadde man fått «goodwill» fra publikum. Landslaget skal engasjere, ikke robbe folk.

– Alle har jo skjønt at disse prisene har vært hinsides, bortsett fra dem selv, sier han.

Norges neste kamper er mot Slovenia og Bulgaria. Begge kampene er hjemmeoppgjør.

