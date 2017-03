NFF skroter prestisjeprosjekt

Det er blitt et vanlig skue etter kamp i eliteserien. Dommeren og de to lags kapteiner samles for å takke for kampen med håndtrykket «Handshake for peace».

Kommende sesong velger NFF å skrote prestisjeprosjektet med å takke hverandre for kampen, og heller legge det inn under Fair Play.

Grunnen var enkel.

– Vi kom til den konklusjonen at vi ikke fikk dette til å fungere med kamera og seil, forteller Nils Fisketjønn i NFF til NRK.

– Mange spillere blandet seg inn

Konseptet ble innført i 2012 av daværende generalsekretær i NFF, Kjetil Siem.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) likte ideen så godt at de omfavnet konseptet og innførte dette foran VM i Brasil 2014 i samarbeid med Nobels Fredssenter. NFF mottok også én million kroner i støtte fra FIFA for prosjektet.

I 2015 valgte Nobels Fredssenter ikke å forlenge avtalen med FIFA etter skandalene innad i fotballorganisasjonen.

Siem ønsker ikke å la seg intervjue om saken, men kommenterer at det er riktig å avslutte prosjektet.

«HANDSHAKE FOR PEACE»: FIFA likte konseptet så godt at daværende president Sepp Blatter innførte det. Her håndhilser han på fredssenterleder Bente Erichsen under FIFA-kongressen i 2015. Foto: Stringer / Reuters

– Jeg synes det er riktig å avslutte prosjektet og fortsette vediarbeid på en annen måte, særlig siden Nobels Fredssenter trakk seg ut som hovedpartner, skriver Siem i en SMS til NRK.

Fisketjønn forklarer hvorfor konseptet ikke fungerte.

– TV-bildene ble ikke helt gode, kapteinen gikk litt frem og tilbake, og mange spillere blandet seg inn i dette, forteller Fisketjønn, som ikke har oversikt over hvor mye penger NFF har brukt på prosjektet.

Denne sesongen går spillerne tilbake den vanlig ordningen med å takke hverandre for kampen i midtsirkelen.

– Ikke viktig hva det heter

Tidligere har trenerprofiler som Tor Ole Skullerud, Dag-Eilev Fagermo og Lars Bohinen uttalt seg kritisk til «Handshake for peace» da også trenerne måtte utføre gesten. Det ble det en slutt på i 2015 etter kritikken.

– Alle som jeg har pratet og håndhilst med – Tor Ole Skullerud, Bob Bradley og Jan Halvor Halvorsen – synes dette er tull, sa Fagermo til VG den gangen om at trenerne måtte ta hverandre i hånden.

I fjorårets sesong hadde heller ikke Odd tid til å utføre konseptet på grunn av de måtte rekke et fly etter å ha spilt cupkamp i Tromsø.

Skullerud synes det er bra at man takker hverandre skikkelig for kampen og påpeker at det til tider kan gå hett for seg. Men for ham er ikke selve «Handshake for peace» viktig.

– For meg er det ikke viktig hva det heter. Det viktigste er at vi takker for kampen når den er over, sier Skullerud til NRK.

RBK-kaptein Mike Jensen tror spillerne vil klare å håndhilse og vise respekt for motstanderen, selv om det ikke blir en formell seremoni.