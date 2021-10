NFF-sjefen slår alarm – frykter VM-forslag kan endre fotballen totalt

Det brygger opp til krig mellom Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og europeiske fotballnasjoner.

Årsaken er Fifas forslag om å innføre fotball-VM hvert andre år.

– Truer med å trekke seg

Nyhetsbyrået AP skriver nå at flere enn et dusin europeiske nasjoner vurderer en «siste utvei» for å bekjempe forslaget: Å trekke seg fra Fifa.

Overfor NRK bekrefter NFF-president Terje Svendsen at de er klare til å kjempe imot forslaget med alt de har.

– Vi følger jo Uefas linje her, og er sterkt kritiske til forslaget. Vi hadde også et møte forrige uke med våre nordiske venner der vi diskuterte denne saken, og det er ingen scenarioer som er utelukket, sier Svendsen til NRK.

Svendsen viser til den felles uttalelsen som kom forrige uke fra fotballpresidentene i Norge, Danmark, Færøyene, Finland, Island og Sverige, som der tar sterk avstand fra Fifas planer.

– Hvis det nå da ender med at NFF og andre europeiske nasjoner trekker seg fra Fifa, hvilke konsekvenser og praktisk betydning får det?

– Jeg håper selvfølgelig at dette ikke blir konsekvensen, men håper man klarer å lande prosessen på en fornuftig måte, det vil si at man ikke innfører VM hvert andre år. Men i verste fall tror jeg dette kan splitte fotballfamilien og gi et brudd med Fifa, sier Svendsen.

I et forsøk på at komme Uefa i møte, foreslår Fifa at også EM arrangeres hvert andre år, slik at det da blir store mesterskap hvert eneste år.

NFF-sjefen trekker frem flere åpenbare argumenter som taler for at det nye forslaget er en dårlig idé.

NFF tror det vil øke klasseskillet i fotballen.

Lag som ikke kvalifiserer seg kan gå mellom 6-12 måneder uten kamper.

Kvinnefotballens mesterskap vil havne i skyggen av herrenes.

– Dette er et fundamentalt spørsmål som vil kunne endre fotballen vesentlig, sier NFF-presidenten.

Terje Svendsen og NFF er kritiske til Fifas forslag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Denne uken var verdens landslagssjefer i fotball invitert til et digitalt møte med Arsène Wenger, som nå er ansatt som Fifas utviklingssjef, for å diskutere planene.

Danmark-sjefen: – Overveiende sannsynlig

Danskenes landslagssjef Kasper Hjulmand var blant dem som deltok.

Han sier til danske Ritzau at han føler møtet kun var et spill for galleriet og at Fifa allerede har kommet langt i planene.

– Jeg er rimelig sikker på at man i veldig mange land i verden ser på dette som en mulighet. Hvis man er en mindre nasjon i Afrika eller Asia, der fotballen er på vei frem, vil man gjerne ha flere muligheter til å kvalifisere seg til et utvidet VM. Det gir et incitament til å stemme for det, mener Hjulmand.

– Derfor er det min fornemmelse etter møtet at forslaget globalt sett vil få støtte. Jeg ser på det som overveiende sannsynlig at det blir stemt gjennom, legger Hjulmand til.

Også den danske fotballpresidenten Jesper Møller har allerede antydet at det kan bli aktuelt å trekke seg fra Fifa om planene blir vedtatt.

– I verste fall, og som en siste utvei, kan det ikke utelukkes at fotballforbund vil melde seg ut av Fifa i protest, sier Møller ifølge danske TV 2.

Massiv motstand

Fifas forslag har møtt massiv motstand både hos supportere, flere europeiske nasjoner og store organisasjoner som Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og Det internasjonale olympiske komité (IOC).

FIFA-president Gianni Infantino lover svar innen slutten av året. Foto: Karim Jaafar / AFP

– Folk har ikke sett hele konseptet

Så hvordan ser Fifa for seg å hindre en mulig konflikt med Uefa, som arrangerer EM hvert fjerde år?

Der foreslår Wenger at det innføres én lang landslagspause i løpet av sesongen, til forandring fra en rekke internasjonale perioder slik vi har i dag.

I Fifas forslag vil landslagene møtes til én stor samling som hele oktober, hvor de da spiller alle kvalifiseringskampene til neste års mesterskap.

Fifa og Wenger har argumentert med at det nye forslaget vil bety mindre reising for spillerne, mer forutsigbarhet og kontinuitet for alle parter, og mindre sjanse for alvorlige skader.

– Mange av de negative reaksjonene har kommet fordi folk ikke har sett hele konseptet. Det blir mer følelser, hvilket jeg kan forstå, siden vi alle er vokst opp med en annen syklus, sier Wenger i BBCs podkast Sports Desk.

Terje Svendsen lar seg ikke overbevise av de argumentene Fifa kommer med.

– Dette kommer på toppen av en allerede krevende internasjonal terminliste, så jeg tror det er like mye finansielle motiver bak dette som sportslige. I likhet med Uefa har vi vanskelig for å se at det er gode sportslige argumenter for å gjennomføre noe slik, sier han til NRK.

Arséne Wenger er blitt Fifas ansikt utad når det gjelder de nye VM-planene. Foto: VALERIANO DI DOMENICO / Reuters

VM er Fifas pengemaskin

Han er ikke alene om å antyde at Fifa har økonomiske interesser som hovedargument for å endre VM-formatet.

De to forrige verdensmesterskapene ga ifølge Sportico Fifa et overskudd på henholdsvis 2,6 milliarder dollar i 2014 og overskudd på 3,54 milliarder dollar i 2018. VM i 2022 ventes å få et lignende resultat.

Fifa har allerede vedtatt at VM skal utvides fra 32 til 48 lag fra og med 2026.

Jakob Jensen i Danmarks fotballforbund (DBU) mener fotballfansen bør forberede seg på at det nå også blir innført VM hvert andre år.

– Min umiddelbare vurdering er at det er virkelig vanskelig å bekjempe forslaget, sier DBU-direktøren ifølge Ritzau.

– En klassisk svakhet

FIFA-president Gianni Infantino har lovet at det tas en avgjørelse «innen slutten av året».

NFF har vært kritiske til prosessen, og advarer mot at det blir tatt en forhastet beslutning.

– Nå skal de ha ulike konsultasjoner med ulike interessenter i november og ta en beslutning i desember. På hvilken måte den beslutningen blir tatt, det er veldig uklart. Det er også en annen svakhet her, som dessverre er klassisk: Det er også foreslått en annen konkurransestruktur på kvinnesiden, men den er ikke fullstendig og ikke godt nok utredet, etter vår mening, og beslutningsgrunnlaget må være bedre før man tar en endelig beslutning her, sier Terje Svendsen.

NFF og flere andre nasjoner hadde et møte med Uefa i går, og onsdag er det styremøte med Fifa.

Ifølge Svendsen er dette første gang de får forelagt Uefas holdning og må ta stilling til at noen nasjoner vurderer å melde seg ut av Fifa.

– Jeg tror i hvert fall at Uefas representanter vil være veldig kritisk på det styremøtet, og det blir interessant å høre hvordan Fifa ser for seg behandling av dette forslaget videre, det regner jeg med vi får nyheter om etter hvert, sier han.

NFF-presidenten er i hvert fall sikker på én ting: Siste ord er ikke sagt.

– Definitivt. Dette kommer til å stå på toppen av agendaen i hvert resten av året og kanskje også inn i 2022.