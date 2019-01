NFF reagerer på heade-forbud: – Hysterisk

– Jeg er ikke spesielt bekymret for heading i barne- og ungdomsfotballen, sier Bo Folke Gustavson, som jobber med aktivitetsutvikling for barn og ungdom i Norges Fotballforbund (NFF).

Det siste året har norske forskere jobbet med å avdekke om mange små støt mot hodet, som headinger, kan være like farlige som færre, hardere støt, som taklinger i amerikansk fotball. Det samme har UEFA (Det europeiske fotballforbundet) gjort.

Om de norske og internasjonale forskerne får rett i sin hypotese, vurderer UEFA å følge etter USA og forby headinger for barn og unge.

Gustavson stusser imidlertid over forbudet.

– Jeg synes det er litt hysterisk. Dit vil vi ikke, sier Gustavson.

Vil ha mer headinger

NFF ser heller at det trenes mer på å nikke i Norge.

– Heading er ikke spesielt utbredt i barnefotballen, faktisk mindre enn det vi ønsker. Vi ønsker at barna skal lære seg alle deler av fotballspillet, og at de skal øve mer på headinger, sier Gustavson

FARLIG? Forskere lurer på om nikking for barn kan være farlig for hjernen. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Han sier at NFF har tiltak som kan fungere mot hodeskader, men ikke av frykt for at fotballspillere skal nikke ballen.

– For noen år siden introduserte vi en ny type ball, som er lettere enn den ordinære fotballen. Og det er ikke på grunn av at vi er redd for at headinger skal gi skader. Vi tror at den lettere ballen gjør det enklere og morsommere for spillerne, sier han.

Han ser ingen mulighet for at reglene i fotball blir endret på grunn av denne forskningen.

– Det er ikke mye uenighet om at dette er et mer eller mindre hysterisk grep uten dekning i verken forskning eller erfaringer. Det er nok stor enighet om at vi ikke ønsker å gjøre et sånt inngrep i regelverket vårt.

– Vet ikke hva nikking kan føre til

Stian Bahr Sandmo leder forskningen på unge fotballspillere mellom 14 og 16 år. Foreløpig kan han ikke gi noe klart svar på om nikking er skadelig for hjernen.

– Status nå er at vi ikke vet hva nikking kan gjøre med hjernen, verken for barn eller for eldre. Vi vet ikke hvor terskelen går. Vi vet ikke hvor mye vi tåler, sa han på Dagsnytt 18.

Han sammenligner det med å bli solbrent.

– Man tåler jo litt sol, men så kommer det en terskel, og da ser man konsekvensene av det. Det samme skjer med hodestøt. Det man har sett i andre idretter, som boksing og amerikansk fotball, er langsiktige konsekvenser. Det er den store stygge ulven, sier han.