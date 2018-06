NFF og Edvartsen inngikk forlik: – Det har vært en belastende sak for NFF

Edvartsen saksøkte NFF etter at han ble sagt opp som seksjonsleder. Fotballforbundet begrunnet avskjeden med at den tidligere toppdommeren skulle ha sendt flere eposter under det NFF mener var falskt navn.

Dette har Edvartsen hele tiden tilbakevist på det sterkeste.

Kommende uke skulle partene ha møttes i Oslo tingrett. Rettsbehandlingen skulle ha startet mandag.

Lørdag meldte partene at det er inngått forlik i saken. Det betyr at spørsmålet om avskjedens gyldighet forblir uløst.

NFF og Edvartsen er samtidig enige om at den tidligere toppdommerens ansettelsesforhold i forbundet er avsluttet. Som en del av forliket frafaller Edvartsen sitt søksmål mot fotballforbundets kommunikasjonsdirektør Svein Graff.

Saken ut av verden

Edvartsen har anklaget Graff for injurier, og saken skulle etter planen opp i tingretten senere i år.

NFF opplyser i lørdagens pressemelding at Edvartsen får utbetalt 200.000 kroner som en del av forliket som er inngått. Samtidig dekker forbundet sakskostnader til advokat John Christian Elden med ytterligere 350.000 kroner.

– Dette har vært en belastende sak for NFF, og selv om vi var forberedt på å møte motparten i retten, er vi glade for at de to søksmålene utgår, sier fungerende generalsekretær Kai-Erik Arstad i NFF i en uttalelse.

– I tillegg er alle tjent med at saken avsluttes nå. Vi unngår også en mulig ankesak, og dermed nye måneder med denne saken. Også hensynet til norsk fotballs omdømme gjør at vi valgte denne løsningen, tilføyer han.

Holder detaljene hemmelig

Svein-Erik Edvartsen erkjenner på sin side at saken har vært en belastning for norsk fotball.

– Jeg aksepterer denne løsningen fordi jeg ønsker å bevare en god relasjon til norsk fotball. Saken har vært en stor belastning for meg og mine nærmeste, og det er en stor verdi i seg selv å få den avsluttet, sier han.

Som del av forliket skal partene være enige om å ikke omtale forlikets bakgrunn og innhold ytterligere.

Hamar-dommer Edvartsen ble i 2017 nektet å dømme flere kamper på toppnivå etter en strid med dommersjef Terje Hauge. Selv mente Edvartsen at konflikten med Hauge var bakteppet for at han ble avskjediget av NFF.

Det tilbakeviste fotballforbundet.

