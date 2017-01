– Kort fortalt fikk vi en henvedelse fra NFF for noen dager siden med spørsmål om de var ok at de gikk i dialog med Solskjær om landslagsjobben. Det bekreftet vi at de kunne, sier Moldes administrerende direktør Øystein Neerland til NRK.

Det er Romsdals Budstikke som først onsdag kveld melder om kontakten mellom NFF og Molde. Neerland har tidligere uttalt at han er trygg på at Solskjær blir på Aker stadion. Den oppfatningen har han fortsatt.

– Vi er trygge på at Ole Gunnar er Molde-trener også i fortsettelsen. Vi har snakket med ham om dette siden det har vært spekulasjoner, og han har vært klar på at han har en jobb å gjøre her som han er motivert for, sier Neerland.

Har lovet å bli

– Han har sagt rett ut at han sier nei om han får tilbud fra NFF?

– Han har sagt rett ut til meg, slik jeg også har sagt tidligere, at det ikke er aktuelt.

– Så om Solskjær skulle bli ny landslagssjef vil det overraske deg veldig?

– Ja, jeg er som sagt veldig trygg på at han er Molde-trener fremover. Jeg vet ikke om jeg får sagt dette tydligere. Vi jobber veldig tett sammen og har snakket om dette.

Tidligere onsdag bekreftet fotballpresident Terje Svendsen at ingen kandidater har fått et konkret tilbud.

– Vi har ikke forhandlet med noen kandidater ennå, sa Svendsen til NRK.

Hverken Terje Svendsen eller toppfotballsjef Nils Johan Semb har besvart NRKs henvendelser onsdag kveld.

Bradley har vært en kandidat

Ståle Solbakken har inntil nylig vært den åpenbare førstekandidaten i jakten på Per-Mathias Høgmos erstatter.

Høgmo fikk sparken i fjor høst etter svake resultater over lengre tid.

Nylig ga imidlertid Solbakken beskjed om at han ikke er aktuell for jobben som landslagssjef. Dermed må toppfotballsjef Nils Johan Semb og den øvrige ledelsen i fotballforbundet fortsette finsiktingen av aktuelle kandidater.

Tidligere Stabæk-trener Bob Bradley, som nylig fikk sparken i Premier League-klubben Swansea, anses for å være et svært aktuelt navn.

