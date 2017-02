NFF innkaller til pressekonferanse – presenterer ny landslagssjef

Artikkelen oppdateres!

Norges Fotballforbund har i flere måneder jaktet erstatteren til Per-Mathias Høgmo, som trakk seg som landslagssjef 16. november.

Nå er jobben gjort – og den nye landslagssjefen blir presentert klokken 12 på Ullevaal stadion.

NRK er til stede på landslagsarenaen, der det i skrivende stund rigges til presentasjonen. Flere journalister står utenfor arenaen, men den nye treneren har foreløpig ikke vist seg.

Fotballpresidenten har ankommet

Fotballpresident Terje Svendsen ankom Ullevaal stadion klokken 10. Han var svært ordknapp, og hastet raskt forbi i Fotballforbundets resepsjon.

På spørsmål om han var til stede på Ullevaal i forbindelse med presentasjon av ny landslagssjef, svarte Svendsen følgende:

– Vi har fått en ny generalsekretær som starter i jobben i dag. I forbindelse med overgangen er jeg her i dag.

Kort tid etter kom altså pressemeldingen fra NFF der det kommer frem at en ny sjef blir presentert.

Solbakken takket nei til NFF-samtaler

En rekke kandidater har vært nevnt i pressen siden Høgmo gikk av som trener i november. Ståle Solbakken, Ole Gunnar Solskjær og Bob Bradley bekreftet alle i løpet av denne perioden samtaler med NFF.

Solbakken røpet imidlertid i januar at han hadde takket nei til videre forhandlinger.

– FCK har vært på banen lenge før Norge-spørsmålet dukket opp like før jul. Det er en dialog vi har hatt hele veien, men foreløpig er vi ikke i mål, sa Solbakken til NRK.

Bare noen dager etter Solbakkens nei ble det kjent at også Ole Gunnar Solskjær hadde gitt toppfotballsjef Nils Johan Semb beskjed om at han var uaktuell for jobben.

– Jada, jeg blir i Molde. Vi har lagt planer for sesongen her, hentet inn trenere og spillere, og gitt dem mitt ord på at jeg blir her. Og da blir jeg her, sa Solskjær til NRK.

Andre navn som er hyppig nevnt er svenskene Erik Hamrén og Lars Lagerback.