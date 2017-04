NFF har ikke har stevnet TV 2

Nettavisen meldte i dag at NFF ville stevne TV 2 etter krangelen om visning av mål i FotballXtra. Nå sier generalsekretæren i NFF at det ikke stemmer. – Det er Fotball Media (eier av TV-rettighetene) som har tatt en prinsipiell beslutning om at det kan bli aktuelt med en stevning dersom vi ikke når fram på andre måter. Men det er altså ikke tatt ut noen stevning mot TV 2, sier Pål Bjerketvedt til NTB.