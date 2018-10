NFF flytter seriestarten

Det blir senere sesongåpning i Eliteserien i 2019. Styret i Norges Fotballforbund har vedtatt at første runde spilles i slutten av mars, skriver forbundet i en pressemelding. Seriestarten går dermed tre uker senere enn hva som var tilfellet i år. Hovedterminlisten for årene 2020-2022 er også blitt vedtatt, og NFF går for tidlig seriestart annethvert år.