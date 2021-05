Siden mars jobbet et utvalg, ledet av Sven Mollekleiv, med å finne ut hvilke virkemidler Norge bør ta i bruk i forbindelse med fotball-VM i Qatar, og nylig ble den såkalte Qatar-rapporten klar:

Utvalget anbefaler ikke boikott av VM, og mener det er andre virkemidler som er bedre for å oppnå effektive og varige endringer i Qatar og FIFA.

Den samme innstillingen har styret i Norges Fotballforbund, og saken blir avgjort på NFFs ekstraordinære forbundsting 20. juni.

– Uheldig

Nå ber Terje Svendsen klubber, som før rapporten vedtok at de støtter boikott, gjøre en ny vurdering.

– Vi mener det er uheldig dersom klubber er bundet opp av vedtak som ble gjort før Qatar-rapporten ble fremlagt, sier NFF-presidenten til NRK.

– Oppfordrer du klubbene til å gjøre et nytt vedtak?

– Jeg ønsker at alle klubber setter seg godt inn i Qatar-utvalgets rapport, som er grundig og faktabasert. Videre vurdere Forbundstyrets innstilling til det ekstraordinære tinget og på basis av disse tar standpunkt til boikottspørsmålet, svarer han.

Disse eliteserieklubbene støtter VM-boikott

Tromsø

Strømsgodset

Rosenborg

Vålerenga Fotball Odd har også vedtatt boikott, men har varslet en ny vurdering etter Mollekleiv-rapporten. P.S: Tall fra Norsk Supporterallianse viser at totalt 80 norske klubber med stemmerett ved fotballtinget støtter boikott.

Selv om utvalget ikke gikk inn for boikott har de foreslått 26 tiltak for å tvinge frem endring.

Les hele rapporten her

Svendsen ber klubber som er for boikott om å tenke seg skikkelig om nå som rapporten foreligger.

– Qatar-utvalget har lagt frem en solid rapport som er viktig for fremtidige diskusjoner i norsk fotball. Vi oppfordrer derfor klubber til å sette seg inn i rapporten før de vedtar hva de skal stemme på Tinget, sier Svendsen.

VIF står på sitt

Styreleder i Vålerenga, Tuva Ørbeck Sørheim, har tidligere reagert kraftig på hvordan NFF har fremstått i Qatar-spørsmålet.

Konfrontert med Svendsens uttalelser, sier hun det må være opp til hver enkelt klubb å avgjøre om de vil gjøre en ny vurdering.

For Vålerengas del er det ikke aktuelt.

– Nei, vårt opprinnelige standpunkt blir stående, slår hun fast overfor NRK.

Tuva Ørbeck Sørheim ser ingen grunn til at VIF skal ta en ny vurdering. Foto: Jørn Tveter / NRK

Gjert Moldestad er talsmann i Norsk Supporterallianse og har lenge vært en av de sterkeste stemmene for en boikott av mesterskapet. Han svarer slik på Svendsens oppfordring om en at klubbene bør gjøre nye vurderinger.

– Jeg har full tillit til at de som styrer klubbene i landet vårt klarer å tenke selv, sier Moldestad til NRK.

Han mener man ikke har mer kunnskap som følge av Qatar-rapporten enn man hadde fra før.

– Dessuten tar den ikke stilling til det hele boikottsaken egentlig handler om: Hvor går grensen for hvilke menneskerettighetsbrudd vi kan akseptere for at vi skal få lov å spille fotball? Når skal vi sette en strek og si at det er nok? For øvrig trengte ikke Norges Fotballforbund denne rapporten for å bestemme sitt syn i saken, svarer Moldestad.

Gjert Moldestad støtter fortsatt boikott. Foto: Privat

Brann ser ikke hensikten

Branns styreleder Birger Grevstad svarer slik da NRK informerer han om at Terje Svendsen vil at klubber som har vedtatt boikott, leser igjennom Qatar-rapporten og vurderer nytt vedtak før tinget:

– Det der er utrolig vanskelig spørsmål, komitélederen er en troverdig person. Han har sett mye. Jeg har lest gjennom rapporten, det er et forferdelig vanskelig tema, svarer Grevstad.

Han påpeker at Brann ikke har vedtatt boikott, men vedtatt å jobbe for at NFF skal lande på boikott.

– Er det en dårlig idé med nye møter for å eventuelt fatte nye vedtak?

– Jeg ser ikke hensikten. Jeg tror supporterne vil klare å mobilisere på samme måte som forrige gang. Synes vedtaket vårt om påtrykk på NFF er bra, og står bak det, sier styrelederen til NRK.

Odd skal vurdere på nytt

Trond D Haukvik, styreleder i Odds Ballklubb, sier at de skal diskutere klubbens standspunkt på et årsmøte 8. juni.

– Fra Odd Ballklubbs side støttet vi nedsettelsen av et bredt sammensatt utvalg og behandling av boikott-spørsmålet på det ekstraordinære fotballtinget. Basert på blant annet Mollekleiv-rapporten, Forbundsstyrets innstilling og innspill fra supportergrupperingene skal vi ha en bred diskusjon av dette på vårt årsmøte, skriver Haukvik i en e-post.

VM spilles i perioden 21. november til 18. desember 2022. Norges neste kvalifiseringskamper spilles i september.