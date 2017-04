– Det er jo sjokkerende nyheter og alt annet enn det vi ønsker skal forbindes med fotball. Det eneste positive her er at ingen liv gikk tapt, sier Haavik etter at sprengladninger gikk av utenfor bussen til Borussia Dortmund-spillerne tirsdag.

Kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, Yngve Haavik. Foto: NTB Scanpix

Nylig oppjusterte PST trusselnivået i Norge etter terroraksjonen i Stockholm, og kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund forteller at NFF nå anbefaler klubbene i Norge om å holde seg løpende orientert om sikkerheten via det lokale politiet.

– Det er jo riktig at PST har oppjustert trusselnivået i Norge og basert på det anbefaler vi klubbene å ha løpende kontakt med det lokale politiet, som er ansvarlig for sikkerheten, sier han.

– Tett dialog med politiet

Haavik understreker imidlertid at NFF ikke sitter med informasjon om at det skal være utrygt å gå på fotballkamp i Norge.

– Vi har en tett dialog med politiet, men foreløpig har vi ikke mottatt noen informasjon som tyder på at det ikke skal være trygt å gå på kamper i Norge.

– Men dette er en vurdering som politiet må ta fortløpende, sier Haavik til NRK.

To personer skadet

To personer, en politimann og en spiller, ble skadet i eksplosjonene utenfor spillerbussen til Borussia Dortmund tirsdag kveld. Foreløpig er ingen pågrepet i saken.

Det er imidlertid blitt funnet et brev der avsender tar på seg ansvaret for angrepet på bussen.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA undersøker tysk politi det de kaller islamistiske koblinger til angrepet på Dortmund-bussen.