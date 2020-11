NFF anslår millionsmell etter koronakaoset

Det har mildt sagt vært en turbulent uke for det norske landslaget.

To kamper er blitt avlyst, og den siste kampen krevde iherdig mobilisering av et nødlandslag.

18 nye spillere har flydd via Norge til Østerrike før de etter hvert returnerer til klubbene. Sistemann, Per Kristian Bråtveit, måtte vente i Norge for å avgi en ny koronatest.

Hvis keeperen nå avgir negativ test, vil han reise med privatfly til en regning på 100.000 kroner, skriver VG.

Samtidig har antall spillere, og usikkerheten etter en positiv prøve, ført til langt flere tester enn planlagt.

Reiser og Israel-regning

NFF hadde budsjettert med rundt to millioner kroner for novembersamlingen, men tallet risikerer å bli doblet.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt understreker at det er svært vanskelig å estimere nøyaktig hvor store ekstrakostnadene blir.

– Men basert på det vi vet per i dag, blir nok kostnadene for samlingen isolert sett nærmere fire millioner kroner enn budsjettet på to millioner kroner. Mer presis enn det kan vi ikke være per i dag, skriver Bjerketvedt i en SMS til NRK.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen forteller at de økte utgiftene først og fremst skyldes testing, hjemtransport av spillere, reiser og hotell for nye spillere og støtteapparat og kompensasjonen til Israel.

Det opprinnelige landslaget skulle egentlig reist med charterfly til Romania, men isteden ble det rutefly hjem. Denne regningen tok NFF.

Enkelte spillere, blant andre Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, dekket privatfly fra egen lomme, ifølge TV 2.

– Dette er bare et anslag. Isolert sett er det nærmere fire millioner kroner enn to millioner kroner. Det tar noen uker før vi får den fulle oversikten, sier Anderssen, som også påpeker at dette gjelder kun kostnadssiden og ikke inntektssiden.

Venter Uefa-svar

NFF-regningen kan bli større hvis Uefa velger å bøtelegge fotballforbundet etter avlysningen av Romania-kampen.

Det er fortsatt usikkert hvordan Uefa vurderer saken. Tirsdag opplyste konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG at NFF ber om å få spille kampen senere.

Kampen kan bli omberammet eller avgjort ved loddtrekning dersom Uefa lander på at NFF ikke har ansvar for at kampen ikke ble spilt. NFF argumenterer med at de ble pålagt en karantene, og derfor ikke fikk tid til å stille med et reservelag.

Saken skal snart behandles i Uefas disiplinærkomité.

Hvis Uefa mener NFF likevel bærer ansvaret, blir Norge idømt 3-0-tap og kan straffes med bøter.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt synes det er rart hvis Uefa straffer NFF med bøter gitt anbefalingene fra helsemyndighetene.

Likevel kan Uefa vektlegge at NFF formelt sett tok beslutningen.

– Helsedirektoratet anmodet sterkt eller rådet til, men ingen stopper flyet eller stopper dem fysisk på Gardermoen. I praksis vil det oppfattes som et nei fra helsemyndighetene, men formelt er det jo ikke det, sier Saltvedt.