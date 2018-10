Neymar risikerer fengselsstraff

Spanske medier melder at Neymar risikerer opp til seks års fengsel etter at det spanske rettssystemet på ny har sett på overgangen fra brasilianske Santos til Barcelona i 2013. Nå skal tre dommere avgjøre om PSG-spilleren skal dømmes for svindel. Ifølge Barcelona kostet Neymar omkring 425 millioner kroner, mens spanske myndigheter mener nesten 200 millioner kroner mer ble betalt ut.