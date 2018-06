På et videoklipp og bilder publisert fra treningen ser vi Brasil-stjernen leke med ballen sammen med resten av laget. Etter rundt 10 minutter må imidlertid Neymar forlate treningen.

Bildene viser en haltende spiller, som følges ut fra banen av lagets fysioterapeut.

Stjernen skal ha følt smerter i høyrefoten. Om det er snakk om en alvorlig skade, eller en skade i det hele tatt, er det foreløpig for tidlig å si noe sikkert om.

– Neymar forlot treningen med smerte i høyre ankel, sier Vinícius Rodrigues i det brasilianske fotballforbundet til Globo.

Han hevder likevel på en pressekonferanse at landslagsspilleren skal trene normalt på onsdagens trening.

– Smerte i høyre ankel

Bildene setter antagelig en kraftig støkk i Brasil-supporterne etter at Neymar har vært skadet i forkant av VM. Et brudd i foten holdt Neymar ute i tre måneder og preget oppkjøringen hans til fotball-VM.

De fleste husker hvor avgjørende det ble da stjernen ble skadet i kvartfinalen på hjemmebane for fire år siden.

Brasils landslagssjef Tite sa også dagen før åpningskampen at Neymar ennå ikke er 100 prosent frisk etter skaden.

En talsmann for troppen sier likevel at tirsdagens halting var ettervirkninger av de mange taklingene han ble utsatt for i 1-1-kampen mot Sveits søndag og at det ikke har sammenheng med skaden han ble operert for i vinter.

Får behandling

Det er likevel grunn til å tro at ikke alt er som det skal være med brasilianeren. Han måtte stå over mandagens trening og skal nå gjennomgå behandling både tirsdag og onsdag for å bli bedre til fredagens kamp mot Costa Rica.

Brasil er på andreplass i sin gruppe med ett poeng etter at favorittene ikke greide å slå Sveits i sin åpningskamp.

