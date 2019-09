Neville forsvarer Solskjær-plan: – Han vet hva som skal til

– United har hatt tre managere siden Ferguson. Han (Ole Gunnar Solskjær, red.anm.) kan klubbens historie, vet hva som skal til. Han vet hva som kreves for en manager i United, sier Phil Neville til NRK.

England-sjefen, som er i Norge før privatlandskampen i Bergen tirsdag kveld, spilte med Solskjær under store deler av storhetstiden under Alex Ferguson.

Fortsatt har de et nært vennskap.

Selv om Solskjærs United står med én seier, to uavgjorte og ett tap hittil i sesongen, mener Neville at mye er oppløftende hos de røde djevlene.

Lavest snittalder i ligaen

Spesielt trekker han frem alle de unge spillerne som har startet for de røde djevlene hittil denne sesongen.

RESPEKT: Phil Neville mener Solskjær har gjort de rette valgene etter at han overtok som manager for klubben. Foto: Damien Meyer / AFP

Solskjær har vært klar på at han ønsker å satse ungt og bygge et nytt storlag. En Premier League-tittel denne sesongen vil være «mirakuløst», ifølge nordmannen selv.

– Med signeringene han har gjort, de unge spillerne han bruker, så tenker han langsiktig. Han trenger ikke kjøpe de store superstjernene fordi han ikke må vinne ligaen nå. Han tenker på hva som er best for Manchester United, mener Neville.

Transfermarkt har en oversikt over gjennomsnittsalderen på startelleverne denne sesongen. Ved to tilfeller har United startet med en snittalder på 24,5 år. Kun Chelseas startellever mot Sheffield United og Southamptons startellever mot Brighton har hatt en lavere snittalder.

Ser du på alle de fire kampene, har United ligaens laveste snittalder med sitt snitt på 24,9 år. Southampton har det nest laveste snittet med 25,1 år.

Snittalder første fire kamper i Premier League Ekspandér faktaboks Manchester United: 24,9 år Southampton: 25,1 år Norwich: 25,2 år Chelsea, 25,3 år Bournemouth: 25,6 år Newcastle: 26,3 år Aston Villa: 26,3 år Everton: 26,3 år Arsenal: 26,3 år Leicester: 26,5 år Wolverhampton: 26,9 år Sheffield United: 27 år Liverpool: 27,2 år Manchester City: 27,2 år Tottenham: 27,3 år West Ham: 27,4 år Brighton: 27,5 år Burnley: 28,4 år Crystal Palace: 29,5 år Watford: 29,6 år

– Må ha resultat

NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg tror derimot at eiere og supportere ikke er like tålmodige som Neville.

RESULTAT: NRK-eksperten mener Solskjær må få bedre resultat enn til nå for å beholde jobben i Manchester United. Foto: Hilde Nilsson Ridola / NRK

– Alle managere i England er avhengige av resultat, og får man ikke resultat, så beholder man heller ikke jobben.

Han legger til at det er nok ikke noen forventning om at klubben skal vinne serien i år, men at resultatene må bli bedre enn de har vært til nå.

– Men det er uansett gøy at han prøver ut flere yngre spillere. Det har det vel ikke vært gjort i klubben på lang tid. Men han trenger nok flere nye spillere om det skal bli til noe, mener NRK-eksperten.

Tror eierne tenker langsiktig

Samtidig som United spiller med et ungt lag, mener Neville å se en del av de tingene som er viktig for å lykkes over tid.

Derfor tror han heller ikke at eierne tenker på å gi nordmannen sparken. Han mener Solskjær er «100 prosent rett mann for klubben».

– Han tenker langsiktig og gjør det rette for klubben. Han tenker på hva som er viktig i fundamentet når United skal komme tilbake på det nivået de var da Ole selv spilte, sier den tidligere lagkameraten.