Bekreftet: Godset-treneren beholder jobben etter rasismeanklager

Batshuayi straffet Everton

Everton brente sjanse på sjanse mot Crystal Palace, men så ut til å vinne likevel. Så dukket innbytter Michy Batshuayi opp og ordnet 1-1.



Belgieren hadde vært på banen i to minutter da han hamret ballen ned i hjørnet og ordnet et sterkt poeng for et Palace-lag som knapt hadde skapt noe de første 85 minuttene av kampen.



På tampen jaget fortvilte Everton-spillere et seiersmål, men de ble stoppet av gjestenes forsvar og en solid Vicente Guaita i Palace-målet.



Dermed endte kampen 1-1.