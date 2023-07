Etter strålende kjøring i de siste rittene før Tour de France, fikk Jonas Abrahamsen noe overraskende sjansen på Tour de France-laget til Uno-X.

I debuten til det norske laget i verdens største sykkelritt, har en etappeseier vært det store målet.

Før torsdagens etappe var tredjeplassen til Tobias Halland Johannessen fra den sjette etappen det beste resultatet til laget, et resultat Abrahamsen tangerte torsdag.

– Jeg er skuffet over at jeg ... Jeg havnet litt i dødens der på slutten. Hvis ikke kunne jeg søren meg tatt det. Det er litt skuffende. Jeg må samtidig være fornøyd med tredjeplass i dag. Vi ligger på ett minutt hele dagen og så klarer vi søren meg å holde inn, sier Abrahamsen til TV 2 rett etter målgang.

Sammen med Kasper Asgreen, Victor Campenaerts og Pascal Eenkhorn holdt Abrahamsen unna for feltet inn til mål i Bourg-en-Bresse. Inn på den siste kilometeren hadde de kun seks sekunder ned til feltet.

Campenaerts holdt lenge farten oppe for lagkameraten Eenkhorn på den siste kilometeren, før han slo ut med rundt 400 meter til mål.

Abrahamsen åpnet spurten med 250 meter til mål og ledet lenge, men ble til slutt nummer tre. Asgreen vant etappen foran Eenkhorn.

– Jeg skal være fornøyd med tredjeplass. Jeg skal det, sier Abrahamsen til TV 2.

På spørsmål om han trodde det skulle holde inn, svarer han raskt:

– Nei. Aldri.

DANSK DYNAMITT: Kasper Asgreen vant etappen. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Lagkameraten: – Vært helt enorm i hele Touren

Jasper Philipsen vant spurten i feltet, mens Alexander Kristoff kom inn til en ellevteplass.

– Det var sterke rytter foran der, men de fikk bare ett minutt, så jeg tenkte egentlig at det ikke var sjanse. Folk var sliten og hjelperytterne hadde ikke nok kraft til å tette det. Da holdt det jammen meg helt inn til mål. Det var en syk dag og et veldig bra resultat av oss. Jonas kunne kanskje gjort det enda bedre, han havnet litt i dødens posisjon sa han. Sånn sett kanskje litt uflaks på slutten, men et topp resultat, sier Kristoff til NRK.

– Han har alltid vært veldig sterk. Nå begynner han å få resultater. Han har egentlig vært helt enorm i hele touren, sier lagkamerat Rasmus Tiller til NRK.

Abrahamsen har vært en del av Uno-X-laget siden oppstarten i 2017. Årets sesong har vært utfordrende for 27-åringen, med kallenavnet «Grenlandsplogen».

I januar veltet han stygt på treningsleir i Spania og pådro seg en kraftig hjernerystelse. Lagkameratene Søren Wærenskjold og Tord Gudmestad ilet til og Wærenskjold har til TV 2 fortalt at de måtte bruke makt for å sørge for at Abrahamsen hadde frie luftveier.

– Tungen hadde sklidd bak i halsen og kjeven var låst. Vi måtte være to for å komme inn i munnen hans, sa Wærenskjold til TV 2 den gang.

Abrahamsen kom seg raskt tilbake på sykkelen, men fikk et nytt tilbakesteg da han fikk kyssesyken på våren. Men etter å ha «hvilt» seg i form, har Abrahamsen vært i strålende form de siste månedene.