Nesten ingen svenske fans på tribunen når Sverige møter England

Årsaken skal være dyre billettpriser og vanskelig beliggenhet, ifølge styremedlem Henrik Petersson i Camp Sweden, Sveriges supportergruppe. Til svenske Expressen sier han at det er solgt mer enn tusen billetter til svenske fans, men at han ikke forventer mer enn 800.

– Vi ser i sosiale medier at mange svensker forsøker å selge billettene sine ettersom det er så dyrt og vanskelig å ta seg til arenaen, sier Petersson.

Sky Sports fotballjournalist i Russland, Kaveh Solhekol, skriver på Twitter at det ser ut til å bli nærmere 10 000 ledige seter. Han estimerer at 3000 svensker og 2836 engelskmenn inntar Samara Arena.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Samara ligger mer enn hundre mil unna Moskva og flybilletter til byen skal være begrenset.

En annen årsak som kan forårsake glisne tribuner i VMs tredje kvartfinale er ifølge The Telegraph at FIFA plutselig gjorde 2000 billetter til Sverige-England tilgjengelige så sent som på torsdag, kun to døgn før kampen. Ettersom det er såpass kort tid mellom billettene ble sluppet til kampen spilles, er det mange som sliter med å få logistikken til å gå opp i tide.

En talsmann for FIFA sier til avisen at de også har fått returnert billetter den siste tiden, og antar at mange colombianske supportere skal ha returnert billetter etter tapet i åttendedelsfinalen mot England.

– Det er synd. Det kommer nok ikke til å bli avgjørende, men det er alltid et pluss med mye fans på tribunene, sier NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.