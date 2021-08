Det virker nesten for trist til å være sant.

I kveld sa Barcelona at Lionel Messi forlater klubben hvor han har vært i 21 år, vunnet alt som er, scoret 672 mål og blitt en av tidenes beste spillere – om ikke den beste.

Vi hørte det samme i fjor, at Messi skulle bort, men da var det han som ville dra. Nå har han blitt overtalt til å bli av den nye presidenten, Joan Laporta. Problemet er bare at Barça, etter årevis med pengesløsing, ikke har råd til å beholde ham.

Det at Messi vil bli, gjør bruddet ekstra hjerteskjærende, både for ham, klubben, og romantikere som liker å se spillere bli i én klubb ut karrieren.

Men det finnes en liten sjanse for at han fortsatt kan bli værende.

Barça vs. La Liga

Bakgrunnen er den pågående krigen mellom Barça og La Liga, organisasjonen som styrer de to øverste divisjonene i Spania.

Barça har en avtale med Messi. Ifølge diverse medier, blant dem nettsiden The Athletic, har de blitt enige om en kontrakt på fem år som er verdt halvparten av hans gamle avtale.

Problemet er at La Liga har egne finansielle regler som bestemmer hvor stor del av inntektene klubbene kan bruke på spillere og lønninger.

Barça har slitt med en gjeld som har vært på mer enn 11 milliarder kroner. Lenge har det vært klart at de må selge en rekke spillere og redusere lønnsutgiftene for å kunne gi Messi den nye kontrakten og samtidig holde seg innenfor La Ligas regelverk.

DEN STØRSTE: Lionel Messi regnes av mange som den største fotballspilleren gjennom tidene. Foto: Pau Barrena / AFP

Dette har nå vist seg som umulig, og dermed er det ingen overraskelse at Barça skylder på La Liga i pressemeldingen om Messi. Meldingen siterer «finansielle og strukturelle hindre».

La Liga kan svare med at det er Barça selv som har havnet i denne økonomiske krisen.

Men La Liga vil også tape stort på at Messi drar. Og nå som Barça har gjort det klart at det er ligaens regler som står i veien for en fornyelse, ligger det enormt press på La Liga til å gjøre et unntak for Messi.

Tap for Tebas

Meldingen endrer tross alt ingen av de tekniske detaljene rundt Messis forhold til Barça. Messi har vært arbeidsløs siden 30. juni, da kontrakten hans gikk ut. I fem uker har han kunnet signere gratis for en annen klubb.

Ingen har blitt solgt eller løst fra kontrakten med denne pressemeldingen. Verken Barça eller Messi har gjort noe, annet enn å fortelle oss at de gir opp.

Men de kan få fornyet håp, om La Liga skulle endre sine regler.

Kan det skje? Det skal nok mye til. La Ligas president, Javier Tebas, har sagt at han ikke kommer til å endre reglene for noen, selv ikke for Messi.

Men Tebas vet at mye står på spill. Argentineren er ligaens klart største trekkplaster. Om han drar, vil det svekke TV-pengene, de kommersielle inntektene og sponsoravtalene.

Faktisk har Tebas jobbet med å dra i land en avtale som kunne sørge for at Messi ble, uten at de finansielle reglene ble endret.

PRESIDENT: Javier Tebas er sjef for La Liga, den øverste divisjonene i Spania. Foto: Paul White / AP

CVC-avtalen

I går ble det nemlig klart at La Liga hadde blitt enig om å selge 10 prosent av sine aksjer til firmaet CVC. Avtalen er verdt 2,7 milliarder euro, som skal fordeles på klubbene.

Det virket ved første øyekast som et sjakktrekk fra Tebas. Han sikret 250 millioner euro for Barça, som kunne bruke deler av summen til å betale Messis kontrakt.

Men så enkelt er det ikke. I kveld slapp Real Madrid en pressemelding hvor de sa at de var imot CVC-avtalen. ESPN rapporterte så at klubben vurderer å saksøke La Liga om avtalen blir bekreftet på et snarlig møte. Nylig slapp også Barça en melding hvor de sa de var imot avtalen.

En del av grunnen er at CVC vil få 11 prosent av La Ligas TV-inntekter de neste 40 årene, noe som vil ramme klubbene som tjener mest på slike inntekter, altså Real Madrid og Barça.

Men det fantes også en annen grunn. Real Madrid og Barça har vært i krig med La Liga om superligaen, som kollapset i vår. Tebas har slaktet initiativet, hvor drivkraften har vært Real Madrids president Florentino Pérez.

AVSKJED: Lionel Messi kan ha vinket til Barcelona-fansen for siste gang. Foto: Manu Fernandez / AP

Det er logisk, for en superliga vil være krise for La Liga. Men de to klubbene drømmer fortsatt om en slik liga, som vil forvandle deres finansier over natten. Ifølge storavisen Marca skal CVC-avtalen ha betydd at de to klubbene ikke kunne bli med i en superliga i fremtiden.

Disse faktorene har økt spenningen mellom de to klubbene og La Liga. Flere har merket seg at Real Madrid slapp sin pressemelding om CVC-avtalen rundt en halvtime før Barça slapp sin om Messi, som om det hele var koordinert.

Uansett er én ting sikkert: Barça har nå lagt et enormt press på Tebas.

Sørgelig slutt

Hva vil skje videre? Etter all sannsynlighet vil Messi forlate Barça; det skal mye til for at Tebas kryper til korset og endrer La Ligas regler. Laporta har kalt inn til pressekonferanse klokken 11 i morgen, hvor vi nok får vite mer.

Enn så lenge er det riktig å behandle nyheten som at Messi er ferdig i Barça.

Og det er sørgelig og trist, for Messi tilhører Barça på så mange måter. Han er en institusjon for seg selv, en skatt for byen og Catalonia. Det er krise for Laporta, som baserte store deler av sin valgkampanje tidligere i år på at Messi kom til å bli.

Det er katastrofe for fansen, som så lenge har levd i en verden hvor Messi bærer laget.

Og det er ikke minst fælt for Messi selv. Han er blitt overbevist om at laget blir bedre under Laporta. Han så nok frem til å spille med lagets nye spiss, Sergio Agüero, som han har kjent siden han var tenåring.

Uansett hvor han drar, vil nok Messi aldri finne et sted hvor han føler seg så komfortabel og så hjemme som i Barcelona.

Dermed er dette en avskjed hvor de fleste ender opp som tapere.

Si bare at det ikke er sant.